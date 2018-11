Baden-Baden Weihnachten mit dem Mariinski-Ballett im Festspielhaus

Baden-Baden / DPA

Aktuell stehen die Stars der Herbstfestspiele auf der Bühne des Festspielhauses. Schon wenige Wochen später kommt das St. Petersburger Mariinski-Ballett zu seinem traditionellen Weihnachtsbesuch nach Baden-Baden. Am 21. Dezember beginnt das Gastspiel nach Angaben des Festspielhauses mit „Dance Revolution à la Russe“. Einen Tag später folgt Peter Tschaikowskys Klassiker „Schwanensee“ - mit weiteren Aufführungen am 23. und 25. Dezember. Am zweiten Weihnachtsfeiertag steht Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ als „stimmungsvoll getanzte Neuinterpretation“ auf dem Programm. Zum Abschluss bitten die Mariinski-Stars am 27. zur Ballett-Gala ins Festspielhaus.

Programm