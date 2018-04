Comedy Vom Türken Özcan Cosar, der ein Deutscher ist

Ulm / Elvira Lauscher

Eigentlich soll ja alles so bleiben, wie es immer war, Hauptsache man hat das neueste iPhone. So lautet die Theorie von Özcan Cosar, dessen Leben aber voller Veränderung war. Und dann plauderte er sich im Roxy durch die eigene berufliche Selbstfindung.

Er hatte es nicht leicht, denn seine türkischen Eltern wollten nur eines für ihn: einen Beruf mit Anzug. Dabei hatte er mit Realschulabschluss in Hausen, einem Stuttgarter Stadtteil, eh schon Professorenstatus. Trotzdem wuss­te er nicht so genau, was er machen sollte, und wurde Zahnarzthelfer, Sportlehrer und arbeitete als Kellner.

„Ich wollte einen Beruf, der mir Spaß macht, schließlich kommt Beruf von Berufung“, sagt der Comedian, der ebenso schnell zwischen Deutsch, Schwäbisch, Türkisch, ein paar Brocken Griechisch oder Scheinsprachen wechselt wie zwischen den Kulturen. Seine Geschichten mit biografischen Zügen sind Lehrstücke über die Verhaltensweisen von Türken und Deutschen – überspitzt, komisch und mit viel Körperdynamik erzählt.

Schließlich ist Özcan Cosar nicht nur Sportlehrer, sondern auch deutscher Meister im Breakdance, das er mit zwölf für sich entdeckte, obwohl er gerne ins Ballett gegangen wäre. Doch das war uncool und „gay“. Schnell hat er gelernt: „Du bist das, was die Leute über einen sagen.“ Einen Ballett-Breakdance zu klassischer Klaviermusik ließ sich Cosar allerdings nicht nehmen – sehr zum Vergnügen des Publikums.

So plauderte sich Cosar durch seine Berufsfindung, schäkerte mit dem Publikum und bewies dabei viel Spontanität. Was ihm trotz aller multikulturellen Stichelei wichtig ist, ist Völkerverständigung. „Geht auf einander zu. Und wartet nicht nur, dass die Deutschen auf euch zu gehen“, sagte er zu den Türken im Saal. Auch Toleranz für jede Religion und jedes Aussehen ist ihm wichtig. „Man hat nur Angst vor dem, was fremd ist.“ Bei allem Ernst: Cosar liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen. Im Roxy drei Stunden lang.