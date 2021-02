Die Explosion ist gleich dreimal zu sehen, der Wucht dieser Bombe durchaus angemessen. Das französische Duo Daft Punk hat in einem Video offenbar seine Auflösung bekannt gegeben. „Epilogue“ heißt der kurze Film, in dem zwei Figuren mit Daft-Punk-Lederjacken und den zum Markenzeichen gewordenen Roboterhelmen durch eine Wüste wandern – bis der eine Helmträger beim anderen die Selbstzerstörung aktiviert. Der folgende Knall dürfte die Popwelt noch länger erschüttern.

Debüt „Homework“ war 1997 ein Meilenstein

Die 1993 gegründeten Daft Punk prägten die Dance-Music in den vergangenen rund 25 Jahren. Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo waren keine großen Innovatoren, aber machten vieles besser und vor allem erfolgreicher als ihre Weggefährten. Ihr Debüt „Homework“ (1997) mit Hits wie „Around the World“ gab dem französischen Filter-House eine ungeahnte Direktheit. Der Nachfolger „Discovery“ (2001) mixte eine Prog-Note hinzu, die Single „One More Time“ wurde der erste Top-Ten-Hit des Duos in Deutschland. Der Robo-Rock von „Human After All“ (2005) war ein Vorgeschmack auf den EDM-Sound, den David Guetta später stadionreif machte.

Verneigung vor Disco-Gott Giorgio Moroder

Wohl auch deswegen ging ihr letztes Album „Random Access Memories“ (2013) weiter zurück, verneigte sich vor Disco-Gott Giorgio Moroder und holte Chic-Gründer Nile Rodgers ins Studio. „Get Lucky“ mit Pharrell Williams wurde zwar Daft Punks größter Hit, doch das Album war eine konservative Kehrtwende: Handgemachter klang die Musik der Franzosen nie.

Daft Punk verkörperten den Konflikt zwischen Maschine und Mensch. Ihre Gesichter blieben unsichtbar, nie spielten sie in ihren Videos mit, bei ihrer raren Auftritten versteckten sie sich unter Vollvisier-Helmen. Doch für andere Musiker waren sie offenbar greifbar: Sie arbeiteten sowohl mit R&B-Star The Weekend („Starboy“) als auch mit den Disco-Pop-Newcomern Parcels zusammen. Mainstream und Szene waren bei Daft Punk nie ein Widerspruch. Warum sie nun einen Schlussstrich ziehen, ist ein weiteres ihrer zahlreichen Geheimnisse.