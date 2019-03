Film Veit Helmer stellt neues Film-Märchen in Ulm vor

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Nein, es ist kein Stummfilm. Das ist Veit Helmer wichtig: „Da würde mein Sounddesigner wütend!“ Also genauer: „Vom Lokführer, der die Liebe suchte“ ist ein Film ohne Dialoge; umso bedeutender sind Geräusche und Musik. Am Samstagabend stellte der Regisseur seinen Film, an dem er vier Jahre lang gearbeitet hat und der am Donnerstag bundesweit in die Kinos kommt, im Mephisto vor.

Inspiriert wurde Helmer durch ein Viertel in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, in dem die Züge früher gefährlich dicht an den Häusern vorbeifuhren. Und so tuckert der Titelheld des Films mit seiner Lok so nah durchs Leben der Menschen, dass regelmäßig Gegenstände mitgeschleift werden. Abends nimmt sich der gute, etwas einsame Mann die Zeit, all die Dinge ihren Besitzern wiederzubringen. Auf einer seiner letzten Fahrten bleibt ein BH an seiner Lok hängen – und so beginnt das Abenteuer, die dazugehörige Frau zu finden.

Es ist ein Märchen: Cinderella, aber andersrum und mit BH statt Schuh. Ein melancholischer Film zwischen Buster Keaton, Fellini und Tati mit poetischen Aufnahmen und wundervollen Farben. „Alles, was durch die Münder der Schauspieler geht, ist fürs Kino verloren“, zitiert Helmer Hitchcock, und so erzählt er gekonnt nur durch Bilder und Töne.

Der Absolvent der Münchner Filmhochschule machte früh mit originellen Kurzfilmen Furore. Sein erster Spielfilm „Tuvalu“ – auch ohne Dialoge – lief vor 20 Jahren weltweit erfolgreich auf Festivals, und Helmer setzte seinen Weg mit im besten Sinne eigenartigen Spielfilmen wie „Absurdistan“ und „Baikonur“ fort.

„Vom Lokführer, der die Liebe suchte“ ist famos international besetzt. Der Serbe Miki Manojlovic („Irina Palm“) berührt in der Hauptrolle, dabei sind die Spanierin Paz Vega und der Franzose Denis Lavant, die Rumänin Maia Morgenstern und die Russin Chulpan Khamatova. „Man sieht alles in den Augen“, sagt Helmer. „Wenn man nicht spricht, kann man manchmal sogar besser kommunizieren.“ Nun genießt er „das schöne Gefühl, dass ich meinen Film überall auf der Welt einfach so zeigen kann – ohne dass ihn die Synchronisation verpfuscht“.