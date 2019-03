Ein bisschen gemein ist das ja schon, Banksys Schredderbild direkt neben einen Rembrandt zu hängen. Noch dazu gegenüber von einem Rubens und eingerahmt von diversen Ruisdaels und Frans Hals’. Die Gesellschaft dieser großen niederländischen Meister eines als „Golden“ im Sinne von reichhaltig und exquisit bezeichneten Zeitalters der Malerei stellt gerade dessen gestalterische Schlichtheit heraus. Da soll gewissermaßen Plakat- gegen höchste Malkunst bestehen, gezielte Reduktion gegen Detailreichtum, ein prunkiges Trumm von Goldrahmen, aus dem unten die Hälfte der Leinwand in Fetzen herausbaumelt, gegen eine historisch wie stilistisch adäquate Rahmung. Gerade das geheimnisvoll aufgeladene Dunkel von Rembrandt van Rijns „Selbstporträt mit roter Mütze“ (um 1660) lässt das blanke Weiß von Banksys „Love is in the Bin“ (2018) statt luftig leicht eher leer wirken.

Das scherenschnittartige „Ballonmädchen“, durch die aufsehen­erregende Live-Schredderaktion bei einer Auktion im Herbst zu „Die Liebe ist im Eimer“ mutiert, war als Stencil-Graffito aber ja auch nicht fürs Museum gedacht. Sondern fürs rasche Aufsprühen auf Hauswände oder Verteilerkästen, illegal in irgendeiner großstädtischen Straßenschlucht an- und deshalb in der Regel im Schutze der Nacht aufgebracht. Street Art will weniger die Meisterschaft ihres Urhebers untermalen, als vielmehr zumeist eiligen Passanten einen tieferen Gedanken oder auch mal ein Lächeln entlocken.

Der Vorgänger von Banksys durch teils absurde Raubkopien und vielfache Fremdkommerzialisierung zur modernen Ikone avanciertem Motiv auf der Rückseite der Blur-Single „Good Song“ war zudem ein friedenspolitisch-gesellschaftlicher Kommentar. Als „Love is in the Bin“ erfüllt die am Donnerstag als Dauerleihgabe in der Stuttgarter Staatsgalerie angekommene, im Abgang flatterhafte Leinwand erneut eine konsum- und kunstmarktkritische Funktion. Die fällt ebenso wie Banksys stets durchscheinender Humor an der Stelle, wo das Bild jetzt hängt, unter den Tisch.

Anders als in Baden-Baden, wo das derzeit wohl meistbeachtete Kunstwerk der Welt zuvor in einem es würdigenden Kontext – umgeben von gesprayten Versionen, Erklärtexten und dem zur Zerstörungsaktion im Internet erschienenen Videofilm samt Kommentaren des Street-Art-Künstlers – in nur vier Wochen 60 000 Besucher angelockt hatte, wollen es Christine Lange und ihr Team von der Staatsgalerie in einen kritischen Dialog stellen. Das gelingt mit dieser Platzierung bestens.

Gerade der Kontrast zu Rembrandt, Rubens, Ruisdael regt ganz sicher zu den erwünschten Diskussionen an. Dabei wird es jedoch nicht bleiben. Denn „Girl with Balloon“ alias „Love is in the Bin“, von einer unbekannten Sammlerin im Oktober noch vor der Schredder-Aktion bei Sotheby’s in London für umgerechnet 1,2 Millionen Euro ersteigert und nun der Staatsgalerie für zunächst ein Jahr überlassen, soll wandern. Alle zwei Monate will Lange das Banksy-Bild an einer anderen Stelle „in unserer wunderbaren Sammlung verorten“.

Wie Tags und Pieces auf den Mauern der Stadt wird es immer wieder verschwinden – und an anderer, unerwarteter Stelle der ständigen Sammlung wieder auftauchen. So lockt das Wanderbild, das die jüngst rückläufigen Besucherzahlen ohnehin erhöhen dürfte, zum mehrfachen Besuch. Und führt Menschen, die sich ansonsten kaum in die Räume der Alten Meister verirren, an wunderbaren Werken wie dem Mühlhausener Altar (1385) oder Jan van Kessels „Allee“ (1670) vorbei.

Lange möchte damit wechselnde kunsthistorische Fragen aufwerfen. Im Dialog mit Marcel Duchamp etwa: Wann wird ein Kunstwerk zur Kunst? Durch seine Schaffung oder die Zerstörung? Mittwochs gibt es dazu bei freiem Eintritt sogar eine „Speaker’s Corner“ (15.30-16.30 Uhr).

An der ersten Station unter den niederländischen Meistern geht es ums „Gesicht-Zeigen“. Während Rembrandt das mit seinen Selbstporträts für seine Zeit ungewöhnlich offensiv tat, verweigert sich dem der mutmaßlich aus Bristol stammende Banksy für seine Epoche ebenso ungewöhnlich konsequent. In Bezug auf dieses Werk gar in dreifacher Weise: Weder die Identität des Künstlers ist allgemein bekannt, noch jene der Besitzerin – und das Gesicht des Mädchens mit dem Luftballon ist auch nicht mehr zu sehen. Eines ist Banksy und Rembrandt letztlich dann doch gemein: Gerade durch ihre gegenläufigen Strategien machte sich jeder von ihnen zu seiner Zeit zur Marke.

Banksy dürfte sich in dieser Gesellschaft dennoch rundum wohlfühlen: Er liebt und bewundert alle Arten berühmter, begabter Vorläufer und verbringt gern Zeit in Museen. Auch wenn er neben van Rijn in der Alten Staatsgalerie vielleicht eher eines seiner „Crude Oils“ gehängt hätte – Ölgemälde vom Flohmarkt, auf die er aktuelle Motive hinzumalt. Aber das kann ja noch kommen.