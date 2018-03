Konzert Unauffälliger Airey, mitreißende „Friends“

Ulm / Christoph Alexander Schmidberger

„Ulm is 200 Euros richer!“ Don Airey (69) grinste wie ein Schelm, als er sein neues Spielzeug, einen Lautstärke-Booster, das auf seinem Keyboard stand, das erste Mal vor Publikum in Betrieb nahm. Er hatte es erst wenige Stunden vor seinem Auftritt in der mit 150 Besuchern gut gefüllten Cafébar des Roxy in der Stadt erworben.

Das Konzert in Ulm war ein großer Erfolg. Klasse gespielter Hardrock, gute Stimmung, entspannte Leute. Auf der musikalischen Seite ist der Erfolg aber nicht unbedingt das Verdienst des ergrauten Tastenkünstlers. Das ist nicht falsch zu verstehen: Don Airey ist ein Keyboarder von Weltformat mit einer fast 50-jährigen Karriere im Rockzirkus. In den 70ern und 80ern spielte er mit Rainbow, Gary Moore oder Ozzy Osbourne Klassiker des Hard ’n’ Heavy ein, sein von der Klassik beeinflusstes Spiel ist aber auch auf Alben wie „White­snake“ (1987) oder Judas Priests „Painkiller“ (1990) zu hören.

Wer Airey von seinen Touren mit Deep Purple kennt, wo er seit 2002 immer wieder Zeit für längere virtuose Soli findet, dürfte im Roxy etwas enttäuscht worden sein. Dort agierte er bescheiden, songdienlich, manchmal sogar unauffällig am Bühnenrand.

Für die mitreißende Show mit Hits von Rainbow und Deep Purple sorgten die gut aufgelegten ­„Friends“: Sänger Carl Sentance (Nazareth), Gitarrist Simon McBride (Snakecharmer), Drummer Jon Finnigan (Ian Gillen) und Bassist Dave Marks. Er vertrat Laurence Cottle (Black Sabbath/The Alan Parsons Project) adäquat, spielte er doch schon mit Carl Palmer zwei Livealben ein.

Zum Höhepunkt geriet das schnelle Instrumentalstück „The Inquisition“, das Airey 1977 mit der Jazz-Fusion-Formation Colosseum II eingespielt hatte. Bis auf die brachiale Abrissbirne „Victim of Pain“ vom kommenden Album „One of a Kind“ (Earmusic) blieb sein Soloschaffen leider unberücksichtigt. So enttäuschte der stille Grandseigneur des Rock-Key­boards die Erwartungen und überzeugte doch mit einem so in Ulm selten erlebten Hard­rock der alten Schule.