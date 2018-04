Konstanz Umstrittene Inszenierung von „Mein Kampf“ in Konstanz

Umstrittene Inszenierung von „Mein Kampf“ in Konstanz

Konstanz / DPA

Mit Hakenkreuz in den Theatersaal? In Konstanz beginnt heute die Premiere von George Taboris „Mein Kampf“. Ein umstrittener Deal dazu hatte im Vorfeld der Aufführung für heftige Kritik gesorgt: Das Theater will Besuchern, die während der Vorstellung im Saal ein Hakenkreuz-Symbol zu tragen, freien Eintritt gewähren. Wer eine Karte kaufe, könne dagegen einen Davidstern als Zeichen der Solidarität mit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft tragen. Der Davidstern steht als Symbol des Judentums.

Nach Angaben des Theaters waren in den Tagen vor der Premiere bereits mehrere Anfragen für die Freikarten eingegangen. Das Konzept sei Teil der Inszenierung und solle unter anderem zeigen, wie leicht Menschen korrumpierbar seien, hieß es beim Schauspielhaus. Inszeniert wird das Stück von Regisseur Serdar Somuncu. Taboris Werk „Mein Kampf“ ist laut Theater eine Karikatur der früheren Jahre Adolf Hitlers.

Die Freikarten-Idee ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft von der Kunstfreiheit gedeckt. Doch die Aktion hatte im Vorfeld für Streit gesorgt - ebenso wie die Tatsache, dass das Premierendatum auf den Geburtstag von Adolf Hitler fällt. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft in der Bodensee-Region und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Konstanz hatten zum Boykott des Stückes aufgerufen. Das Theater teilte daraufhin mit, dass Zuschauer, die das Datum als Provokation empfänden, Karten umtauschen könnten.

