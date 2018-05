Kinderbuch Überraschungsfund im Preußler-Nachlass: Vierter „Hotzenplotz“ kommt

Stuttgart/Regen / Magdi Aboul-Kheir

Ausgebüxt! Achtung Räuber!“ Auf Homepage des Stuttgarter Thiene­mann-­­Esslinger-Verlags überschlagen sich die Neuigkeiten. „Auf der Flucht! Ausbruch aus dem Spritzenhaus!“

Potzblitz, was ist passiert? Der Räuber Hotzenplotz ist auf freiem Fuß. „Wie der zuständige Wachtmeister Dimpfelmoser berichtet, ist dem Räuber kurz vor der Leipziger Buchmesse die Flucht aus dem Spritzenhaus gelungen. Kommentare in den sozialen Netzwerken lassen vermuten, dass der Räuber sich im Wald versteckt hält und einen Unterschlupf sucht. Wie findet sich der Mann mit den sieben Messern in der heutigen Welt zurecht? Und was hat er vor? Plant er gar seinen nächsten großen Coup?“

Ein Coup ist gewiss dem Verlag gelungen. Thienemann veröffentlicht aus dem Nachlass von Otfried Preußler (1923-2013) ein unveröffentlichtes Abenteuer mit dem berühmtesten Kaffeemühlen-Dieb aller Zeiten, mit Kasperl und Seppel, der Großmutter und Wachtmeister Dimpflmoser: „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“.

Knoblauch und Sliwowitz

Generationen sind seit den 60ern mit Preußlers Geschichten wie „Das kleine Gespenst“ und „Der kleine Wassermann“ aufgewachsen, die wundervoll Fantasie und Fabulierlust, Humor und Humanismus verbinden. „Die kleine Hexe“ hat erst in diesem Winter dank einer neuen Verfilmung 1,5 Millionen Kinozuschauer verzaubert, „Krabat“ landet noch immer regelmäßig auf den Listen der besten Kinder- und Jugendbücher. „Der Räuber Hotzenplotz“ gehört seit seinem Erscheinen 1962 zu den beliebtesten Figuren überhaupt, auch durch die Leinwand-Interpretationen Gert Fröbes und Armin Rohdes.

Preußler hatte seinen freiheitsliebenden Räuber mit der Pfefferpistole und der Liebe zu Knoblauch und Sliwowitz besonders ins Herz geschlossen. Zeit seines Lebens nutzte der aus Böhmen stammende, in Oberbayern lebende Schriftsteller und Lehrer seine Figur als Alter Ego, er beantwortete unter dem Namen Hotzenplotz Kinderbriefe und schrieb sogar Behörden an.

Neues vom Räuber Hotzenplotz? So hatte schon der zweite, 1969 erschienene Band geheißen. Und in „Hotzenplotz 3“ stand 1973 auf der allerersten Seite: „Dies ist die endgültig letzte Kasperlgeschichte von Otfried Preußler“.

„Papperlapapp!“, würde der Räuber ausrufen und sich eine Prise Schnupftabak genehmigen. Denn vergangenes Jahr war die Kulturwissenschaftlerin Susanne Preußler-Bitsch auf ein unbekanntes Stück ihres Vaters gestoßen: „Die Fahrt zum Mond“. Ihr war sofort klar, welchen Schatz sie gehoben hatte. „Daraus ein ,erzähltes Kasperltheater‘ zwischen zwei Buchdeckeln nach bester Preußler-Manier zu entwickeln, fiel mir nicht sonderlich schwer, denn alle Zutaten waren bereits vorhanden“, sagt die Tochter. Am 17. Juli erscheint das Buch.

Und damit alles seine Ordnung hat, lehnt sich Illustrator Thorsten Saleina an die berühmten Hotzenplotz-Zeichnungen F. J. Tripps an. Der Künstler, der auch Jim Knopf eine Gestalt gegeben hat, hatte dem Tunichtgut einst sein unverkennbares Aussehen samt Schlapphut, Riesenzinken und Struppelbart verliehen. Zudem wird die Geschichte in der Bearbeitung des renommierten Dramatikers John von Düffel am 11. November im Jungen Schauspielhaus Düsseldorf als Theaterstück uraufgeführt.

Um es mit Alois Dimpflmoser zu sagen: „Sapperlott!“ Die Handlung dürfte an den ersten Hotzenplotz-Band anschließen. Dem Wachtmeister „steht auch in dieser Geschichte der Schweiß auf der Stirn“, verrät der Verlag. Der Räuber ist ausgebrochen, „Seppel und Kasperl sind fest entschlossen, ihn einzufangen. Sie wollen ihn sogar auf den Mond schießen. Mit dem Bau einer ausgeklügelten Mondrakete nimmt ihr Plan konkrete Formen an.“

Dieser Plot klingt wie ein Kind seiner Zeit – 1969 betrat der erste Mensch den Mond. Ob Preußler das doch zu viel Räubergarn war? Man könnte den Zauberer Zwackelmann fragen, leider wurde der seinerzeit in einen Gimpel verwandelt. Aber vielleicht gibt es die Witwe Schlotterbeck mit ihrer Kristallkugel noch. Im Juli erfahren wir es.