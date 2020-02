Heute wird in Tübingen der Hölderlinturm wiedereröffnet. Der Festakt ist auch Auftakt zur Programmreihe „Hölderlin 2020“, mit dem neun Städte und das Literaturarchiv Marbach den 250. Geburtstag des schwäbischen Dichters Friedrich Hölderlin (1770-1843) feiern. Als Gäste werden unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erwartet.

Nach einem Klinikaufenthalt wegen einer vermeintlichen psychischen Erkrankung hatte Hölderlin seine zweite Lebenshälfte in dem Turm verbracht. Dort wurde er von seinem Vermieter gepflegt. Heute gilt das Gebäude an der Tübinger Neckarfront als Wahrzeichen der Universitätsstadt. Nach einer mehrjährigen Sanierung ist es nun wieder für Besucher zugänglich und zeigt eine neue Dauerausstellung über seinen Namensgeber.

Deutschlandweit widmen sich bis Jahresende mehr als 600 Veranstaltungen dem Lyriker. In Hölderlins Geburtsstadt Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) wird am 20. März das restaurierte historische Wohnhaus seiner Familie neu eröffnet. In Stuttgart zeigt die Württembergische Landesbibliothek eine Hölderlin-Schau, in Hölderlins zwischenzeitlichem Wohnort Nürtingen (Kreis Esslingen) liest Entertainer Harald Schmidt aus Hölderlins Werken, in München geht es um Hölderlin-Vertonungen und in Frankfurt gibt es eine ganze Hölderlin-Festwoche.

Hölderlin 2020