Gesellschaft Trier feiert Karl Marx: Kapitale Geschichte

Trier / Jürgen Kanold

In der Karl-Marx-Straße, die von der Römerbrücke in die Altstadt führt, finden sich der Nachtclub „Hafenmelodie“ und ein Mercedes-Schauraum. Es gibt eine Bar namens „Piranha“ und quer gegenüber den Inder „Guru“. Das Haifischbecken Kapitalismus und der Heilsbringer. Nette Assoziationen kommen einem in den Sinn. Aber ein Prachtboulevard für den berühmtesten Sohn der Stadt ist das nicht. Ansonsten feiert Trier groß den 200. Geburtstag von Karl Marx an diesem 5. Mai und das ganze Jahr: mit Ausstellungen und hunderten Veranstaltungen.

Knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall und dem damit ausgerufenen Sieg des Kapitalismus über den Marxismus lässt es sich im Westen entspannter über den Philosophen und Ökonomen reden, in dessen Namen Millionen Menschen ihr Leben verloren. Ganz vorurteilslos aber geht es naturgemäß nicht. Jürgen Neffe, der den einflussreichsten Revolutionär des 19. Jahrhunderts in einer viel gelesenen Biografie materialisiert hat, gibt die Gebrauchsanweisung: „Wer Marx verstehen will, muss das Gegenteil immer gleich mitdenken, zum Segen den Fluch und umgekehrt.“

Trier tut das vorbildlich. Einzig die AfD flucht nur und ruft zum Schweigemarsch auf, will für die Opfer des Kommunismus den „Marx vom Sockel holen“. Was nicht so abstrakt gemeint sein könnte, schließlich wird an diesem Samstag hinterm Stadtmuseum die fast sechs Meter hohe Marx-Skulptur enthüllt, die China den Trierern geschenkt hat. Ein Politikum. SPD-Oberbürgermeister Wolfram Leibe spricht von einer „akzeptablen Geste der Freundschaft“, die man nicht ausschlagen wolle. Weil die Chinesen zwar dem Kommunismus huldigen, sie aber trotzdem als Touristenmasse freiwillig für Profit sorgen, sehen die meisten Moselstädter solche kapitale Verehrungslust offenbar tolerant.

17 Jahre, fünf Monate und zehn Tage lebte Marx in Trier, ehe er nach dem Abitur nach Bonn zum Studium aufbrach. Er war der Sohn eines freiheitlich gesinnten jüdischen Anwalts, der sich protestantisch taufen ließ, als die Region nach dem Wiener Kongress an Preußen fiel. Auch Jenny von Westphalen, Marx’ Ehefrau, kommt aus Trier.

Das ist eine ganze Menge Biografie. Dabei müsste sich Trier nicht existenziell an Marx klammern, Millionen Gäste reisen seit jeher auf einem anderen Ticket: zur Porta Nigra und anderen römischen Bauten, die zum Weltkulturerbe gehören. Trotzdem hat die Stadt die Aufmerksamkeits-Hoheit im Marx-Jahr beansprucht und gewonnen.

In aufwändiger Inszenierung lädt die Landesausstellung dazu ein, den Menschen und Wissenschaftler Marx kennenzulernen, seine Zeit, sein Werk. Das Stadtmuseum erzählt die Stationen des Lebens: Trier, Bonn, Berlin, Köln, Paris, Manchester, Brüssel, London. Das Rheinische Landesmuseum erklärt gut verständlich und mit vielen Marx-Zitaten das Werk: die Erfindung des Proletariats, das Prinzip Profit . . . Es gelingt den Kuratoren, einfach mal darzustellen, was Marx erlebte, wie er dachte, was er analysierte, wie er schlussfolgerte – und sie regen damit an, tatsächlich seine Schriften zu lesen. Zu den Exponaten gehört die einzige verbliebene Manuskriptseite zum Kommunistischen Manifest, aber es beeindrucken vor allem die zahlreichen wertvollen Gemälde. Eine pittoreske historische Schau über Marx, wohltuend ideologiefrei.

„An allem ist zu zweifeln.“ Dieser Marx-Satz prägt den finalen Raum im Landesmuseum, und auf roten Zetteln darf der Besucher aufschreiben, was er über Marx nun denkt. Ein Ausstellungsmacher ist bei der Preview noch bemüht, einen Magneten auf einen Sockel zu legen, damit ein Marx-Kopf darüber schweben kann. Gelingt aber nicht: „Der ist aus der Ruhe gekommen.“ Kann man so sagen im Jahre 2018. Hinter der Wand laufen, fast versteckt, in einer Endlosschleife Fotos von Berühmtheiten, die allesamt im 20. Jahrhundert „der Faszination des Marxismus“ erlegen sind: Stalin, Mao, Gaddafi, Saddam Hussein in einer Reihe mit Brecht, Kurt Schumacher und Joan Baez. Schlächter neben Idealisten.

Der radikale Analytiker Marx wäre gewiss entsetzt ob solch schlichter Analogien. Die Chinesen von heute wiederum finden diese Bildergalerie, aus anderen Gründen, hoffentlich auch nicht so lustig, wenn sie sehen, in welcher Gesellschaft sich ihr Heiliger befindet.

Für die Chinesen, sagt Margret Dietzen im Karl-Marx-Haus an der Brückenstraße, ist vielmehr ein kleiner, leerer Durchgangsraum besonders wichtig: Hier wurde Marx geboren. Diese Folklore muss sich der Besucher selbst ausmalen, und auch sonst finden sich hier, außer dem Sessel, in dem der Philosoph und Ökonom viel gelesen hat, in dem er aber auch am 14. März 1883 in London gestorben sein soll, wenig Devotionalien. Dafür klärt dieses Museum auf, auftragsgemäß. Der SPD gehört das Haus seit 1928, die Friedrich-Ebert-Stiftung betreibt es seit 1968 als einen „historisch-politischen Lernort“. Klingt anstrengend, aber hier wird nun wirklich ein bunter Diskurs über Marx und die Folgen geführt. Spätestens nach der Finanzkrise 2008 ist sein Werk ja wieder lebendig – nicht nur in der Karl-Marx-Straße.