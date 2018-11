Comedy Tino Bomelinos Prokrastination und Loops

Ulm / Christoph A. Schmidberger

„Können wir die Veranstaltung verschieben?“ In der Werkhalle des Roxy kommunizierte eine Videowand zunächst irritierende Botschaften an die 100 Besucher, denen sich Tino Bomelino damit gar nicht so subtil als Beispiel für Prokrastination vorstellte. Prokrastination ist das Aufschieben wichtiger Tätigkeiten, das sogar Krankheitswert besitzen kann und auch als Studentensyndrom bekannt ist, oder – wie Bomelinos erstes Solo-Programm heißt – „Man muss die Dinge nur zu Ende“.

Der Wahl-Mannheimer startete für das Roxy im Rahmen der noch bis Samstag laufenden „Comedy-Tage“ deren „Generalangriff auf die Lachmuskeln“. Mit Gitarre, Loop-Station, Mini-Keyboard und Duplos alberte sich der Komiker durch zwei Stunden trockenen und schrägen Humors.

Das Studentensyndrom muss er wohl aus Erfahrung kennen, studierte Bomelino doch Informatik mit Nebenfach Physik an der Uni Stuttgart und schiebt sein erstes Buch, das er gerne schreiben würde, noch vor sich her. Nach ersten Auftritten als Poetry-Slammer machte er das komische Fach zum Hauptberuf: Statt einer ersten Anstellung als Informatiker sammelt er seit 2015 als Stand-Up-Comedian Preise wie den „Nightwash Talent Award“, ist immer wieder im TV zu sehen.

Die niedlich-skurrilen Zeichnungen, die Bomelino für die im Hintergrund mitlaufende Präsentation zeichnete, könnten sich durchaus zum Markenzeichen entwickeln. Seine Stärke liegt in seinen Spielereien mit der Loop-Station. Mit Hilfe dieses Gerätes konnte er seine Stimme aufzeichnen und in Endlos-Schleifen wiedergeben beziehungsweise mehrere Spuren übereinander schichten. Das ergab dann Liedchen wie „Bodo Wartke“: Doo-Wop-Gesang im Hintergrund, ein Besucher steuerte die Textzeile „Gut, dass das mal jemand sagt“, bei. Prompt klärte Bomelino ihn auf: „Du musst aufpassen, wofür du deine Stimme abgibst!“

Politisches Kabarett gehört allerdings nicht in Bomelinos Programm. Dafür atemberaubende Spannung, ob er nun wirklich die versprochenen Duplos verteilen würde. Tat er, wollte die Presse gar mit zweien bestechen und kassierte großen Applaus. Das ist kein Humor für jeden, kurzweilig war es aber allemal, und irgendwann hatte Bomelino das Ding doch zu Ende.

Weitere Gelegenheit zum Lachen gibt es mit folgenden, jeweils parallel stattfindenden Veranstaltungen: heute Markus Krebs (bereits ausverkauft!) und Sulaiman Masomi; morgen Der Storb und Füenf.