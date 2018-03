Roman Thorsten Nagelschmidts „Der Abfall der Herzen“

Berlin / Claudia Reicherter

Ein Schriftsteller, der über einen Schriftsteller schreibt, das ist nun wirklich nicht neu. Neu ist, dass Thorsten Nagelschmidt als Thorsten Nagelschmidt schreibt. Seine bislang zwei Romane und ein Band mit Erzählungen zu Fotos erschienen unter seinem Pseudonym Nagel, unter dem er auch als Frontmann der Punkrockband Muff Potter bekannt war. In „Der Abfall der Herzen“ nun schreibt er von einem, der einen neuen Roman schreiben will. Der heißt Nagel, war mal Sänger, Gitarrist und Texter einer Band, lebt in Berlin und lässt sich im Lauf des Romans auch noch das gleiche Tattoo wie sein Autor stechen. Schreiben will er über ein Paar, das sich beim All-inclusive-Urlaub auf Kuba zur Beziehungskrisenbewältigung mit Benzodiazepinen wegballert.

Das Gerüst steht, Grundlagen sind recherchiert, doch er kommt nicht voran. Nicht mehr. Seit Jugendfreund Sascha auf seine Frage, wann er eigentlich aufgehört habe, ihn zu hassen, einen Brief erwähnte. Den soll er geschrieben haben, kann sich aber partout nicht dran erinnern.

So liest er sich, statt am Roman zu arbeiten, durch alte Tagebücher. Und weil ihn Ex-Freundin Kiki ermuntert, statt der fiktiven „Kuba-Krise“ seine realen persönlichen Ereignisse vom Sommer 1999 narrativ zu verarbeiten – „Diese Lästerbuchsache, das ist dein Ding, mach das mal“ –, sucht der Ich-Erzähler bald Orte und Freunde von damals auf.

Soweit der Rahmen. Doch in diesem Roman ist manches anders als anderswo. Das fängt bei der Widmung an, die klingt nach Trinkspruch. Und an den Anfang stellt Nagelschmidt – „Ende“. Darauf folgen die Kapitel „Anfang“ und „Splitter“. In Nagels Tagebuch ist in der Tat erstmal alles zu Ende: die Freundschaft des 22-Jährigen zu Sascha ebenso wie die erste große Liebe. Nach sieben­einhalb Jahren Beziehung gesteht ihm Nina, sie habe mit einem andern rumgeknutscht. Und finde den auch irgendwie gut.

Der „postadoleszente Bukowski- und Spätlese-Junkie aus der westfälischen Provinz“, seinem 38-jährigen Alter Ego im Rückblick „sehr ähnlich und doch ein absolutes Rätsel“, der mit zwei Kumpels in einer schimmeligen WG lebt, hat keinen Schimmer, wie er reagieren soll. Deshalb unternimmt er erstmal eher nichts. Und leidet. Zumal Sascha auch mit Ni­nas Neuem befreundet ist, man sich in Rheine kaum aus dem Weg gehen kann, und er sich immer mehr zu Saschas Freundin Laura hingezogen fühlt.

So endet „Ende. Und „Anfang“ beginnt damit, dass er was anfängt. Mit Laura. Damit leidet auch Sascha, die Kumpels wenden sich ab, der Abfalleimer der Herzen füllt sich. Bis an den Rand, bis Nagel sein eigenes Geseier nicht mehr ertragen kann und besagten Brief schreibt – und Sascha Laura seinerseits ein Tagebuch übergibt. Zum Knall kommt’s erst im letzten Kapitel, dessen Titel sich dann auch von selbst erklärt.

„Jugend und Kleinstadt. Musik, Gewalt, Liebeskummer. Dieser ewige Gonzo-Porn“ – darüber will der Erzähler eigentlich nicht mehr schreiben. Aber Kiki – neben Nagel und Sascha die stärkste Figur – meint: „Ist doch völlig egal, worüber man schreibt. Hauptsache man interessiert sich dafür.“ Interessieren dürfte dieser Erkenntnis- und Entwicklungsroman – wie die geschilderte Lebensphase mal zum Lachen und mal zum Weinen – jeden, der gegen Ende des vergangenen Jahrtausends erwachsen geworden ist. Präzise Erinnertes aus der Zeit, als jeder „so eine Tommi-kotzt-irgendwohin-Story auf Lager“ hatte, „Give­it­away­give­itawaygive­it­away­now“ das musikalische Nonplusultra war und jede Familie ein Salzteigschild neben der Klingel hängen hatte, laden zur Identifikation, zum emotionalen Anknüpfen und Weiterspinnen. Ausgerechnet dem 38-jährigen Erzähler aber scheint es, als hörte er all das, was vor 16 Jahren war, zum ersten Mal, als läse er den „fragmentarischen Coming-of-Age-Roman eines Fremden“.

Die reflexive Metaebene, mit der der 41-jährige Autor die Rückblenden verwebt, Überlegungen zum Erinnern und Vergessen, zu Verlust und Wiederaneignung, Fakt und Fiktion, machen den Roman erst recht und auch für Angehörige anderer Generationen lesenswert. So rückt Nagelschmidt, der am 26. April im Stuttgarter Merlin aus „Der Abfall der Herzen“ liest, weg von der Nabelschau Knausgårdscher Prägung. Und begibt sich in die Nähe des großen Musiker- und Schriftsteller-Kollegen Sven Regener.