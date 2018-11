Geschichte Thomas Mann in Amerika: Vom Exil ins Exil

Marbach / Von Bettina Wieselmann

Vier alte Überseekoffer sind übrig geblieben. Aufschriften auf den großen Hinguckern vor dem Ausstellungsraum im Marbacher Literaturmuseum weisen sie als Zeugnisse einer Geschichte der „wiederholten Emigration“ aus. „Dr. Mann/1550 San Remo Drive/Pacific Palisades/Calif./Los Angeles“ lautet ein Aufdruck, daneben die neue Zieladresse: „Dr. Thomas Mann/Glaernisch Strasse/Erlenbach/ZCH/Switzerland“.

Ins Exil, zunächst 1933 von München in die Schweiz, dann 1938 nach Übersee, war der Literaturnobelpreisträger vor den Nazis emigriert. Im Juni 1952 aber verließ der gebürtige Lübecker, längst mit dem amerikanischen Pass ausgestattet, die „zur Heimat“ gewordene Fremde, um in der Schweiz dem hysterischen Antikommunismus der McCarthy-Ära zu entkommen. Der 77-Jährige habe sich „damals wirklich wie ein Flüchtling“ gefühlt, erzählt des Großschriftstellers Lieblingsenkel Frido Mann im neuesten Marbacher Magazin zur Ausstellung „Thomas Mann in Amerika“.

Konzipiert habe man die Ausstellung „nochmal als Geschenk für Berthold Leibinger, der unendlich viel für uns auf der Schillerhöhe getan hat“, sagt der scheidende Direktor des Deutschen Literaturarchivs, Ulrich Raulff, und bedauert: „Nun sind wir zu spät gekommen.“ Der vergangenen Monat gestorbene Unternehmer und Mäzen hatte zuletzt über seine Stiftung eine Förderung über 3,5 Millionen Euro zugesagt für das vom Bund erworbene und im Sommer vom Bundespräsidenten eröffnete Thomas Mann House an der kalifornischen Pazifikküste. Dort soll künftig der Dialog mit dem geistigen Amerika gepflegt werden, „wobei die Anliegen und Fragen, die durch Thomas Mann damals besprochen wurden, von beklemmender Aktualität sind“, wie Leibinger wusste.

Die „Analogien zur Jetztzeit“ in den USA unter Präsident Trump sind auch für Raulff und Kuratorin Ellen Strittmatter unübersehbar: „Der moralische Klimasturz in den Vereinigten Staaten weckt Erinnerungen an die letzte Jahrhundertmitte.“

Den Ausstellungsmachern kommt diese Sichtweise entgegen, denn bislang stand die auch in Marbach ganz wichtige erste, bis zum Kriegsende reichende Hälfte von Manns 14-jährigem Amerika-Aufenthalts im Mittelpunkt des Interesses: Thomas Mann als wichtigste Stimme des Exils, die „Gegenfigur Hitlers“, der „Propagandist der Freiheit“ (Raulff). Legendär sind seine 61 über die BBC ausgestrahlten Sendungen an „Deutsche Hörer“ zwischen 1940 und 1945, in denen er „das grauenvoll gewordene Land“ ausmalt und die Rückkehr zur Demokratie beschwört.

In drei mächtigen Vitrinen wird die zunehmende Politisierung des Verfassers der (frühen) „Betrachtungen eines Unpolitischen“ beleuchtet; in drei weiteren seine Beschäftigung mit den literarischen Stoffen, denen Mann sich in den USA widmet: Joseph, der Ernährer, Doktor Faustus und Der Erwählte. Nachgespürt wird den amerikanischen Einflüssen auf das Werk. Ausgemacht wird eine Veränderung, ja Revolutionierung seiner Poetik. Mann selbst nahm sie auch in seiner Sprache wahr, in der sich die Leichtigkeit des amerikanischen Way of Life spiegele. Neben den als zeitliche rote Linie gezeigten Tagebuch-Blättern, zahlreichen bearbeiteten Manuskriptseiten, Briefen, Notizen, Zeichnungen und Zeitungsausschnitten ermöglichen auf den Vitrinenrückseiten Fotos und Filmsequenzen einen plastischen Eindruck nicht zuletzt vom Leben im „Weißen Haus des Exils“, das die Manns 1942 am San Remo Drive bezogen. Zwei Hörstationen mit Ausschnitten aus Reden Manns runden den Eindruck ab.

Besonders haften bleibt der Bürger, der durch die Umstände und die sehr politischen Kinder Erika und Klaus nicht nur ins Exil, sondern auch ins politische Engagement gewissermaßen „geschoben“ (Raulff) wurde und es dann lebte. Besuche in den USA zwischen 1929 und 1937 ließen ihm „Amerika als Lösung“ erscheinen. Während Bruder Heinrich 1933 im NS-Wochenblatt als „Volksverräter“ angeprangert wurde, feierte Roosevelts Amerika schon 1934 Thomas Mann als „The most eminent living man of letters“. In Deutschland wurde dem emigrierten Nazi-Gegner 1936, befürwortet vom deutschen Gesandten in der Schweiz, Ernst von Weizsäcker, die Staatsbürgerschaft aberkannt. 1949 spätestens wurde „Amerika zum Problem“ für ihn: Unter den in der Zeitschrift „Life“ 50 portraitierten „Kommunisten“ findet sich neben Einstein auch Thomas Mann: „Ich musste 75 Jahre alt werden . . ., um mich öffentlich der Lüge bezichtigt zu sehen, von Hexenverbrennern, die – und das ist das Bestürzende – niemandem glauben oder auch nur zuhören als ihren ‚Hexen‘.“ Wer wollte da keine Vergleiche ziehen?