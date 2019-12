Nein, sagt Regisseur Christian von Götz, seinen Töchtern würde er das Grimm’sche Märchen vom Aschenputtel nicht zum Lesen geben: eine „ziemlich frauenfeindliche“ Geschichte. „Eine graue Maus wird von einer Fee in ein Barbie-Püppchen verwandelt, damit sie so schön ist, dass der Prinz sie nimmt.“

Mit diesen Rollenklischees kann der 1968 in Lübeck geborene fünffache Vater nichts anfangen. In seiner Inszenierung von Jules Massenets Oper „Cendrillon“, die am Donnerstag im Theater Ulm Premiere feiert, erzählt er von einer ganz anderen Verwandlung, von einer zu sich selbst: „Wenn du ganz bei dir bist, dann leuchtest du, dann bist du schön.“ Und dann kann die junge Frau den einsamen Prinzen retten. Von Götz mag überhaupt die starken Frauen in der Oper: Bizets Carmen natürlich oder Offenbachs La Belle Hélène, „die den Laden total aufräumt“.

„Cendrillon“ – das ist die französische Aschenputtel-Variante, die auf Charles Perrault zurückgeht. Und diese Oper Massenets (1842-1912) ist eine Rarität. Was von Götz sehr bedauerlich findet: Man kenne an deutschen Stadttheatern nur „Werther“ und höchstens „Manon“, aber der zu seiner Zeit erfolgreichste französische Opernkomponist habe rund 25 abendfüllende Werke geschaffen, die hierzulande freilich unbekannt seien und als „parfümiert“ missachtet würden.

Verrückt und heiter

Es sei ein Fehler, Massenets Opern zu sehr aus der Belle Époque, aus dem Fin de Siècle heraus zu deuten oder ihnen mit Realismus beikommen zu wollen. Christian von Götz ist überzeugt, dass man „Cendrillon“ besser von Jacques Offenbach herkommend lesen und verstehen sollte: um das Clowneske, Groteske, das Verrückt-Heitere, Doppelbödige zu betonen. Das „Ironisch-Buffoneske“ der Figuren möchte er freilegen. Der Regisseur verspricht ein ordentliches Spektakel im besten Sinne: Es werde gesprungen, gerauft, über die Bühne geflogen, getanzt, in Kisten und in der Luft gesungen.

Was von Götz so alles drauf hat, seine theatralische Kraft, hat das Ulmer Publikum in dem Musical-Hit „My Fair Lady“ bestaunt. Der Regisseur, der in Wien und Berlin Musiktheaterregie studierte, der in Köln lebt und auch an großen Häusern wie Hamburg und Leipzig erfolgreich arbeitet, ist viel beschäftigt. „Cendrillon“ ist seine sechste Inszenierung in diesem Jahr – das Ulmer Angebot habe er einfach nicht ausschlagen können, denn es ist die erste Oper des von ihm so verehrten Komponisten Massenet, die er auf die Bühne bringt.

Tierische Agathe

An der Komischen Oper inszenierte von Götz zuletzt Elena Kats-Chernins Kinderoper „Jim Knopf“, und aus Berlin hat er auch die braun-weiß gescheckte Agathe mitgebracht. So nennt er ein Pferd, das in Ulm als „Einhorn-Dame“ ins Spiel kommt, die von zwei Statisten bewegt wird. Der legendäre Theater- und Kostümplastiker Eddy Fischer hat es vor vielen Jahren gebaut. Agathe ist gewissermaßen eine alte Freundin des Regisseurs, die schon in einer seiner Produktionen an der Komischen Oper mitwirkte. „Cendrillon“ könnte also auch ein tierischer Spaß werden.