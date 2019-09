Die Politik spielt in Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“ auf jeden Fall eine große Rolle. So und so: Es geht um weggesperrte Staatsgefangene, aber auch um die Befreiung derselben, eingeleitet von einem Minister. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und zwar im Musiktheater. An diesem Donnerstagabend aber saßen Politikerinnen und Politiker auch im Publikum: Das Theater Ulm feierte mit einem Festakt zunächst das Jubiläum „50 Jahre Theaterneubau an der Olgastraße“. Dann zeigten auch Generalmusikdirektor Timo Handschuh, die Philharmoniker und ein tolles Sängerensemble mit der herausragenden Erica Eloff als Leonore ein Festspiel. Beethoven, ganz groß und im revolutionären Ton. Dietrich Hilsdorf freilich bricht in seiner Inszenierung am Ende das Freiheitspathos. Mit altmeisterlicher Handwerkskunst zeigt er im beeindruckend naturalistischen Bühnenbild Dieter Richters ein sehr menschlich verstörendes Schauspiel zwischen Schauerromantik und Biedermeier-Idyll. Anhaltender Premierenjubel.