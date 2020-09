„Es ist so ungerecht, so langweilig, so blöde und so gemein“, findet die jüngere Prinzessin, die lieber Einzelkind wäre. Wut, Verletzlichkeit, Traurigkeit und Herzensgüte – eingepackt in Fantasie-Reisen: Das Junge Theater des Theaters Ulm zeigt das Kinderstück „Die zweite Prinzessin“...