Rossini, mit Abstand: Das Ensemble probt das Finale aus dem ersten Akt der Oper „Der Barbier von Sevilla“. Oben, zwei Meter erhöht, wird in den Aufführungen das Philharmonische Orchester sitzen. In der Probe dirigiert Michael Weiger vom Cembalo aus, Giovanni Piana korrepetiert am Flügel. Premiere soll am 3. Dezember sein. © Foto: Matthias Kessler