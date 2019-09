Vor der „Fidelio“-Premiere würdigt das Theater Ulm an diesem Donnerstag mit einem Festakt im Foyer das Jubiläum „50 Jahre Theaterneubau an der Olgastraße“. Als Gäste werden unter anderem die baden-württembergische Kunststaatssekretärin Petra Olschowski, Oberbürgermeister Gunter Czisch und der Architekt Stephan Schäfer erwartet.

Im Schauspiel beginnt die Jubiläumsspielzeit 2019/2020 nicht zuletzt mit zwei Uraufführungen – mit zwei Auftragswerken zum kommenden Berblinger-Jahr. In einer Inszenierung von Karin Drechsel hat Ulf Schmidts Stück „Berblinger.Schneider“ am 3. Oktober im Großen Haus Premiere. Unter der Regie von Jasper Brandis kommt dann am 5. Oktober im Podium „Ikarus“ von John von Düffel heraus.