Am Ende, nach fünfeinhalb Stunden, stellt Gurnemanz dem reinen Toren Parsifal eine große Frage: „Weißt du, was du sahst?“ Das Ulmer Publikum wird dazu in der kommenden Saison auch eine Meinung haben. Intendant Kay Metzger präsentierte am Freitag den Spielplan 2020/2021 und Richard Wagners Bühnenweihfestspiel als herausragende Neuproduktion. Diese wird am 3. April 2021 zudem die letzte Ulmer Premiere von Generalmusikdirektor Timo Handschuh sein.

Das Motto der Spielzeit lautet „Wovon lebt der Mensch?“. Es ist ein Zitat aus der „Dreigroschenoper“. Mackie Messer entlarvt das Bürgertum: „Erst kommt das Fressen, dann die Moral.“ Was aber verleiht in einer Gesellschaft Sinn und Orientierung? Der Mensch lebe „ganz wesentlich von Respekt und Toleranz“, sagt Metzger. Sehr politisch werde das Theater die Saison eröffnen, sich positionieren in einer Zeit, in der ein Anschlag wie der auf die jüdische Synagoge in Halle wieder möglich ist: mit Werken, die Antisemitismus und Fanatismus thematisieren. Jasper Brandis inszeniert William Shakespeares „Kaufmann von Venedig“, im Podium ist George Taboris „Mein Kampf“ zu sehen.

„Hoffmanns Erzählungen“ im Musiktheater

Musiktheater Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ hat am 1. Oktober Premiere (inszeniert, wie der „Parsifal“, von Intendant Metzger). Die zweite Handschuh-Premiere der Saison 2020/2021 wird Puccinis „Tosca“ sein. Die Sopranistin Angela Denoke, deren Weltkarriere als Sopranistin in Ulm begann, gibt ihr Debüt als Regisseurin mit „Katja Kabanova“ von Janacek. Und eine Barock-Oper steht auf dem Programm: Händels „Julius Cäsar“ mit Countertenor Benno Schachtner in der Titelpartie.

„Dracula“ auf der Wilhelmsburg

Musical In Kooperation mit dem Theater Heidelberg läuft das weltberühmteste Unterhaltungstheater der 1920er Jahre: die „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Und 2021 ist wieder Wilhelmsburg-Saison: Mit Hilfe von Sponsor Walter Feucht kommt open air das Erfolgsmusical „Dracula“ von Frank Wildhorn heraus – „Breitwandkino, Grusel, große Gefühle“, verspricht Metzger.

Schauspiel Shakespeare spielt in der nächsten Saison eine große Rolle, was wörtlich zu nehmen ist. So ist auch eine Bühnenversion des Oscar-gekrönten Spielfilms „Shakespeare in Love“ zu sehen: der Dichter als Romeo, biografisch. Zudem steht eine Uraufführung an: John von Düffel, der zum Berblinger-Jahr „Ikarus“ schrieb, hat erneut einen Stoff in der Antike gefunden – „Antigone“. Eine weitere Premiere ist Henrik Ibsens Ehedrama „Hedda Gabler“. Und das Weihnachtsmärchen? „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen, inszeniert von Sascha Nathan („Eins, zwei, drei“).

Daneben wird im Podium eine Reihe von Produktionen realisiert, darunter Lessings „Philotas“, die Uraufführung „Pink Guerilla“ von Daniel Ratthei und „Helges Leben“ von Sybille Berg. Brechts Schauspiel „Leben des Galilei“, das die Moral in der Wissenschaft verhandelt, zeigt das Theater auswärts an einem Originalschauplatz: in der Uni.

Tanz auf der Titanic

Tanz Reiner Feistel nimmt sich mit seinem Tanzensemble einen Ballettklassiker von Tschaikowsky vor, unter dem Titel „Nussknacker und Mausekönig“. Auch der Tanzchef schaut sich Hollywoodfilme an: „Titanic“ nach dem Kinohit ist seine zweite Produktion im Großen Haus. Erstmals gibt es eine Tanztheater-Benefizgala zugunsten des Mukoviszidose-Fördervereins.

Philharmoniker Ein Jubiläum steht an. Das Theater hat den 100. Geburtstag seines Orchesters recherchiert: Kurz nach dem Ersten Weltkrieg gründete sich eine professionelle Orchestervereinigung, die Ende 1920 in kommunale Trägerschaft überging – und seit 1994 den Namen Philharmonisches Orchester der Stadt Ulm trägt. Das wird gefeiert mit der „Auferstehungs-Sinfonie“ von Gustav Mahler am 29. und 30. Juni 2021. Das ist dann auch das letzte Philharmonische Konzert Timo Handschuhs.