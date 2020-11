Sie ächzen, schreien, heulen gottserbärmlich. Sie keuchen in der Atemnot. Nackte Opfer marschieren über die Bühne, Schauspieler in schlabberigen Bodysuits, in retortenhaften Ganzkörperanzügen. Menschen im Räderwerk des Untergangs. Und auch ihre Gesichter: weiß geschminkt todesfahl.Schnee im...