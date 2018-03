Ausgelesen Teil zwei der Oxen-Trilogie

Kopenhagen / hep

Niels Oxen ist der höchstdekorierte dänische Soldat – und ein psychisches Wrack. Er leidet an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung, jede Nacht suchen ihn Albträume seiner Blauhelmeinsätze ein. Und Oxen ist der Held der Thrillertrilogie von Jens Henrik Jensen, deren zweiter Band „Oxen – Der dunkle Mann“ (dtv, 432 S., 16.90 Euro) jetzt vorliegt. Nachdem er im ersten Band wider Willen gegen den Danehof, eine geheime Loge, die hinter den Kulissen die Strippen der dänischen Politik zieht und dabei auch vor Blutvergießen nicht zurückschreckt, zu Felde gezogen war, ist Oxen untergetaucht. Doch der Danehof stöbert ihn auf. Oxen muss sich mit Geheimdienstchef Axel Mossman und dessen Mitarbeiterin Margrethe Franck zusammentun. In Dänemark ist die Oxen-Trilogie längst ein Bestseller. Das wird sie auch in Deutschland werden.