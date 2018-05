Orchester SWR Symphonieorchester: Warten auf Teodor Currentzis

Stuttgart / Jürgen Kanold

„Fast etwas Jesushaftes“ attestiert Johannes Bultmann, der künstlerische Leiter aller Klangkörper des Südwestrundfunks, seinem Chefdirigenten Teodor Currentzis. Tatsächlich hat das SWR Symphonieorchester so etwas wie einen Messias nötig, um nach der umstrittenen Fusion, besser: Neugründung seinen internationalen Ruf zu stärken. Bultmann freilich übertreibt nicht, Currentzis besitzt ein seltenes Charisma, ist ein „unglaublicher Perfektionist“ – und ein höchst begehrter Klassik-Star. In der kommenden, der dritten Saison des SWR Symphonieorchesters also gibt‘s endlich einen Chef. Und dessen Motto lautet: „Was mir die Liebe erzählt“. So hatte Gustav Mahler eigentlich den letzten Satz seiner dritten Sinfonie überschreiben wollen, und jenes Werk hat Cu­rrentzis für sein Antrittskonzert am 20. September in der Stuttgarter Liederhalle ausgewählt.

Bahnt sich eine große Liebesgeschichte an? Cur­rentzis wird elf bis zwölf Wochen mit dem Orchester arbeiten, vier Projekte dirigieren, er will auch direkt mit dem Publikum zusammenkommen in einem „Currentzis Lab“ in der Stuttgarter Musikhochschule – und gleich auswärts gastieren, etwa zweimal in der Elbphilharmonie, mit Tschaikowsky und Schostakowitsch. „Mit Currentzis haben wir eine große Exklusivität“, sagt Bultmann.

Der Komponist Dmitri Schostakowitsch steht im Fokus der Programme des SWR Symphonieorchesters, auch Mahler bleibt ein Klang-Thema. Artist in Residence wird der französische Bratscher Antoine Tamestit sein.

In einer wochenlangen Probenphase wolle Currentzis, so erzählt Bultmann, das Orchester zunächst kennenlernen. Die Zeit braucht er. Von der angestrebten Spar-Sollstärke von 119 Musikern ist das Orchester weit entfernt, knapp 170 Stellen sind noch besetzt. Freilich sei der Klangkörper gut zusammengewachsen, strukturiert und auch „hoch motiviert“ – allein dass Currentzis komme, wirke wie ein „Magnetismus“. Die Qualität spricht sich offenbar herum. Auch zu zwei Tourneen ist das SWR Symphonieorchester eingeladen: nach Spanien mit Eliahu Inbal und nach China mit Christoph Eschenbach. Und in den Abo-Konzerten daheim, in Stuttgart, Freiburg und Mannheim, sind auch Dirigenten wie Hartmut Haenchen, Pablo Heras-Casado und Kent Nagano zu erleben.