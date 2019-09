Alles fertig für den Herrscher: Rund drei Wochen vor Eröffnung der Großen Landesausstellung „Kaiser und Sultan - Nachbarn in Europas Mitte 1600-1700“ ist im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe ein riesiges Zelt aufgebaut worden. Das osmanische Zweimastzelt stammt aus Krakau (Polen) und füllt seit Freitag einen kompletten Ausstellungssaal im Erdgeschoss des Karlsruher Schlosses. Das nach Museumsangaben prächtigste und größte Exponat der Schau, die vom 19. Oktober an zu sehen ist, ist mehr als 18 Meter lang und fünf Meter hoch.

Das als „Blaues Zelt“ bekannte Meisterwerk aus Seide, Gold und Leder ist reich verziert mit Silber- und Goldstickereien: Unter anderem schmücken es gestickte Tulpen, Hyazinthen, blühende Granatapfelbäume und Zypressen. Nach Worten des Museums zählt es zu den größten und beeindruckendsten seiner Art.

