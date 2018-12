Musiktheater Stuttgarter Staatsoper eröffnet das „JOiN“

Stuttgart / Jürgen Kanold

Der Direktor ist ein Idealist, aber vielleicht auch nur von gestern: „Oper ist die Nahrung unseres Geistes“, schwärmt und doziert er. „Oper ist die Überhöhung menschlichen Daseins.“ Oh je! Erwachsenengeschwafel. So lässt sich das Publikum von morgen wirklich nicht ködern.

Und trotzdem sind die Zuschauer begeistert, auch die jungen. Denn es ist Satire, ein Spaß ab acht. Viktor Schoner jedenfalls, der Intendant der Staatsoper Stuttgart, sitzt mit seinen Buben nur in der ersten Reihe, der da spricht auf der Bühne, das ist Sebastian Schäfer, der in Mozarts musikalischer Komödie „Der Schauspieldirektor“ den Titelhelden spielt. Der Komponist Henrik Albrecht hat das Werkchen amüsant arrangiert und angereichert, Elena Tzavara es für das „JOiN“ neu getextet und inszeniert. Viel Theater also im Theater, das freilich eine Oper ist: Primadonnengezicke beim Vorsingen, ein Bankier, der seine Freundin reinkaufen will, menschelnde Künstler, und plötzlich steht im Publikum auch noch der „Sänger des Jahres“ auf und erhebt die Stimme mozärtlich, Matthias Klink, der aber ist wirklich der „Sänger des Jahres“, auch wenn Direktor Frank über den Tenor spottet: „auf Helgoland?“

Das war eine lustige Premiereneinlage, denn Klink fungiert jetzt als Schirmherr des Internationalen Opernstudios der Staatsoper und durfte eine ganze Reihe ausgezeichneter Schützlinge als Akteure bewundern: darunter Moritz Kallenberg mit lyrischer Tenorherrlichkeit als Herr Herz und auch Michael Nagl als Bassbuffo Buff, der dort anfing und jetzt zum Ensemble gehört.

Für die ganze Familie

„JOiN“? Das steht für „Junge Oper im Nord“. Und das „Nord“ beim Löwentor, wo die Staatsoper auch sein Probenzentrum hat, soll jetzt nicht nur die eigene Spielstätte der 1997 gegründeten, erfolgreichen Stuttgarter Jungen Oper sein, sondern überhaupt die „Schnittstelle“ von jungem Publikum zur großen Oper und „Begegnungs- und Aktionsort aller Altersstufen und Künste“. Mit solchen Produktionen wie dem „Schauspieldirektor“, dirigiert vom jungen Kapellmeister Thomas Guggeis, gelingt das spielend. Beim mitreißenden Finale, einem Medley aus „Zauberflöten“-Hits, wird nicht mehr über die „Nahrung unseres Geistes“ philosophiert, aber es ist ein Loblied auf die Opernkunst. Verständlich und nachvollziehbar schon für die Jungen. Großer Beifall.

Es war ein Stuttgarter Familienopernwochenende. Teilnehmen, mitwachsen: Denn nach dem „JOiN“-Start folgte gestern im Opernhaus die Premiere von Prokofjews Märchen „Die Liebe zu drei Orangen“.