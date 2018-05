Kommentar Jürgen Kanold zur Stuttgarter Opernsanierung Stuttgarter Opernsanierung: Tragödie en suite

Jürgen Kanold

Mitte März erst hatten sie zur Staatsaktion in den Malersaal der Staatstheater geladen: Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn legten vor der Presse das feierliche Bekenntnis ab, das Opernhaus zu sanieren und zu ertüchtigen. Ein Großprojekt, das endlich von Stadt und Land, den Trägern der Württembergischen Staatstheater, in Angriff genommen werden solle.

Fehlte nur noch die Voraussetzung dafür: die Interimsspielstätte. Darüber hätte der Verwaltungsrat nächste Woche, am 18. Mai, endgültig befinden sollen. Denn das ehemalige Paketpostamt in der Ehmannstraße war als Ausweichquartier schon gefunden. Oder wie Kuhn sagte: „Der Zug zum Paketpostamt ist abgefahren. Und es gibt keine Rückfahrkarte.“ Man weiß nicht, welches Ticket der Stuttgarter OB jetzt löst, um aus der Nummer wieder herauszukommen, aber ein neues Gutachten hat alle Fahrpläne über den Haufen geworfen: Die Kosten für den Umbau und die Ausstattung der Paketposthalle, zunächst auf rund 55 Millionen Euro geschätzt, belaufen sich auf mindestens 116 Millionen Euro. Ja von bis zu 139 Millionen ist die Rede, weshalb Kuhn das Aus für dieses Ausweichquartier verkündet hat. Peinlich, wenn man bei einer ersten Baukosten-Expertise derart danebenliegt.

Politischer Streit

Ein Debakel. Abgesehen von den politischen Turbulenzen, vom eskalierenden Streit unter Grünen, zwischen OB und Wissenschafts- beziehungsweise Finanzministerium: Das Ergebnis des Gutachtens ist eine Katastrophe für die Opernsanierung, deren Zeitplan zerbröselt.

Wobei: Ministerin Theresia Bauer und Staatssekretärin Gisela Splett beeilten sich gestern zu versichern, dass die Sanierung keinen Aufschub dulde. Sie halten an dieser Lösung fest, denn an den Fakten kämen auch andere mögliche Standorte nicht vorbei. Das ist richtig. Ein international renommiertes Staatstheater mit einem Budget von 110 Millionen Euro und 1400 Mitarbeitern muss einen fürs Publikum attraktiven Spielbetrieb für Oper und Ballett garantieren. Am Beispiel Köln ist zu sehen, dass es sich lohnte, von Anfang an auf ein solides Interim zu setzen, weil sich eine Opernsanierung unabsehbar verzögern kann. Also doch das Paketpostamt – damit die Baukosten nicht weiter steigen in jahrelangen neuen Planungen?

Fest steht aber nun: Ein reines Interim wird es, darf es nicht geben. Mehr als 100 Millionen Euro in einen Theaterbau zu stecken, der hinterher abgerissen wird, das wäre absurd, unverantwortlich.