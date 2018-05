Rastatt Straßentheaterfestival „Tête à tête“ beginnt in Rastatt

Straßentheaterfestival „Tête à tête“ beginnt in Rastatt

Rastatt / DPA

Das Spektakel startet mit Akrobatik, Jonglage und zwei humorvollen Briten - am heutigen Dienstagabend eröffnet in Rastatt das Straßentheaterfestival „Tête à tête“. Das englische Duo Barada Street gehört zu den mehr als 200 Künstlern aus ganz Europa, die die badische Kleinstadt sechs Tage und fünf Nächte lang (29.5. bis 3.6.) mit viel Kultur füllen. Die Eröffnungs-Varietéshow „Tusch!“ in der Badnerhalle kostet Eintritt, tagsüber lautet die Devise jedoch „umsonst und draußen“.

Zum 25. Geburtstag von „Tête à tête“ gibt es am Mittwoch (22.00 Uhr) ein großes Konzert samt Pyro-Show von der französischen Gruppe „Les Commandos Percu“ vor der Kulisse des Rastatter Schlosses. Das Festival findet alle zwei Jahre statt und ist nach eigenen Angaben das größte seiner Art in Deutschland. Die Veranstalter erwarten rund 150 000 Besucher.

