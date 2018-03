Roman Stefan Kutzenbergers Debut: „Friedinger“

Wien / cli

Es gibt Schlimmeres: Kutzenberger hat einen Urlaub in Griechenland geschenkt bekommen. Von seiner Frau. Da könnte der Archivar, Literaturwissenschaftler und Möchtegern-Autor endlich seinen ersten Roman schreiben, von dem er schon seit Jahren spricht. Doch auf Kreta trifft er nicht nur die schöne Französin Clelia, sondern auch den Pensionär Friedinger, der wie er aus Linz stammt, und ihm eine abenteuerliche Geschichte von verbotenen Waffenlieferungen und heimtückischen Morden erzählt, einem Skandal, der bis in die Spitzen der österreichischen Politik reicht. Der in Wien lebende Linzer Stefan Kutzenberger spielt in seinem Debütroman „Friedinger“ (Deuticke, 256 S., 22 Euro) mit vielfach verschlungenen Erzähl- und Handlungsebenen. Das mag mal verwirren, dank der Skurrilität und Ironie dieses pseudoautobiografischen Krimis bleibt man aber trotzdem gerne dran.