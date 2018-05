Musiktheater Starkes Opern-Finale im Theater Ulm

Ulm / Jürgen Kanold

Als Revue fängt es an. Fress- und Sauflieder im bürgerlichen Amüsierclub, hoch die Tassen im Namen der Schicksalsgöttin Fortuna. Erst haben die Menschen mit dem Besen den Schutt des Krieges weggekehrt, dann feiern sie im Smoking und im aufreizenden Abendkleid. Aber das Rad dreht sich weiter. Der Frohsinn bleicht aus: Ein Ehepaar mit Tochter setzt sich in grauen, braunen Kleidern an den Tisch.

So geht das weiter, unmerklich verwandelt, entzaubert sich die Gesellschaft, am Ende treten die Menschen unheilvollen Blicks an die Rampe: „O Fortuna“!? Es ist der entfesselte, beschwörende, Unterwerfung einfordernde, mitreißende Siegesgesang des Schicksals. Und einer der populärsten Klassik-Hits, uraufgeführt 1937 in Frankfurt, als die Nationalsozialisten nach den Olympischen Spielen auf dem Höhepunkt ihrer propagandistische Wirkung waren und der Komponist Carl Orff sich durchlavierte auch mit den vermeintlich zeitlosen „Carmina Burana“, der szenischen Kantate nach Liedern aus der Benediktbeurer Handschrift.

Es ist wirkungsvollste Musik, und auch am Theater Ulm setzt in der Premiere sofort Publikumsjubel ein – aber der erstickt, bricht schnell ab. Denn nach dem bombastischen D-Dur geht es weiter: Die Menschen auf der Bühne geraten ins Unheil, Chaos. Ein schmerzvoller, gewaltiger Akkord macht sich breit, ein 90 Sekunden langer Widerstands-­Schrei gegen alles Triumphierende – komponiert von Gerhard Stäbler: „Kerames, Paralia“, eine „musikalische Intervention“. Jetzt erst geht das Licht aus.

Ein grandioser, ein mahnender Schluss. Und der Abschied eines Regisseurs, der seinem Publikum ein paar Botschaften mit auf den Weg gibt: Musiktheater ist mehr als nur Unterhaltung, es sollte immer auch eine Reflexion sein über unser Leben, unsere Zeit. Und zu befragen ist nicht allein das vertraute Repertoire, sondern auch die Moderne.

In seiner 39. und letzten Premiere am Theater Ulm hat sich der Operndirektor viel vorgenommen. Er könne bei den „Carmina Burana“ nicht ausblenden, so Kaiser, „dass hier ein Werk aus Deutschland vorliegt, das euphorisch und ungebrochen Fortunas Macht und das Saufen und Lieben musikalisch feiert, während in diesem Deutschland Synagogen und Menschenöfen brennen“. Kaiser ist freilich kein Regisseur brachialer Bilder, keiner, der seine Erkenntnisse aufwändig theatralisch ausspielt. So kommen diese „Carmina Burana“ in sich ohne Provokation aus, auch verzichtet Kaiser im Verbund mit Marianne Hollenstein (Bühne) und Angela C. Schuett (Kostüme) auf jede Nazi-Emblematik.

Der Regisseur Kaiser hat immer den inneren Realismus bevorzugt und die ästhetische Überhöhung, als Erzähler nicht die Brechstange ausgepackt – lieber deutet er dezent, pantomimisch mit Tänzern (Beatrice Panero und Daniel Perin), Handlung aus. Kwang-Keun Lee singt kraft- und ausdrucksvoll, glänzend die Bariton-Partie: einen teuflischen Verführer, am Ende in stramm faschistoider Kluft. Hans-Günther Dotzauer gibt den gebratenen Schwan als Charaktermine: als vom Leben niedergeworfener, verzweifelter Clown.

Dass dieser Abend mit Arnold Schönbergs synästhetischem Mini-Musikdrama „Die glückliche Hand“ begonnen hat, ist da schon etwas verblasst. Dabei ist diese Kombination ein Statement: wichtige Werke des 20. Jahrhunderts aufzuführen und in neuem Zusammenhang neu zu hören, zu sichten. Hier der einsame Mensch und Künstler, gefühlsgetrieben, sehnsuchtsvoll, radikal – Tomasz Kaluzny singt ihn als schmerzensvolle expressionistische Figur. Und dort, bei den „Carmina Burana“, die scheinbar unpolitische (musikalische) Masse.

Dass „Die glückliche Hand“ sinnlich gedämpft, nicht so wirkungsvoll zupackt, liegt wohl auch an der Platzierung des Orchesters: hinten auf der Bühne, unter einer riesigen Spiegel-Decke. Sieht toll aus, überzeugt aber akustisch nicht. Ansonsten agieren die Philharmoniker und der Chor unter der Leitung von Hendrik Haas solide, in den „Carmina Burana“ freilich fehlte in der Premiere die Präzision bei Intonation und Rhythmik.

Dann aber überraschte noch eine von der Kunststiftung NRW geförderte, vorzügliche Uraufführung: „Dahinströmen, Singend“ von Gerhard Stäbler. Der im Meer treibende, abgeschlagene Kopf des Orpheus gebiert das musikalische Unheil. Ein tief beunruhigendes Rauschen hat Stäbler komponiert, angezettelt von endlosem Trommelwirbel und gefüllt mit Stimmen aus Orchester und Chor. Und auf der verhüllten Wendeltreppe verströmt nun wirklich Sopranistin Maria Rosendorfsky Klagetöne, während das weiße Tänzerpaar sich blutige Füße holt.

Da kommt viel zusammen an diesem Abend: drei Variationen über den Schmerz. „Kunst ohne innere Widersprache gibt es nicht. Nur darin gleich sie dem Leben“, sagt Matthias Kaiser. Ein starkes Schlusswort.