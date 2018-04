Neue Musik Starke Bilder im „Neue Musik“-Dunkelkonzert

Ulm / Udo Eberl

Konzerte im Halbdunkel konnte man beim Festival für Neue Musik im Stadthaus in den vergangenen Jahren genauso erleben wie solche, die von Lichtinstallationen und visueller Kunst geradezu geprägt waren. Im ausverkauften Dunkelkonzert der „Stimmung“-Reihe aber war es jetzt total schwarz – Jürgen Grözinger, der Kurator des Festivals, führte deshalb behutsam in den Abend ein: Die Zuhörer sollten die vollständige Dunkelheit über eine Strecke von 37 Minuten und mit einer durchaus die Sinne fordernden Musik nicht unterschätzen.

Da war es eine gute Idee, dass der Abend geradezu hingetupft und mit leisen Schwebungen begann: Edgar Varèses „Un grand sommeil noir“ und „Hvolf“ von der isländischen Komponistin Anna Thorvaldsdottir, beides für Sopran und Klavier, mit zarter Perkussion versetzt und von der Zerbrechlichkeit einer Maria Rosendorfsky getragen und nahe an der Durchsichtigkeit gesungen.Ein Gedicht! Einfühlend tastend Antonis Anissegos am Flügel, dazu als gläserne Brücke – noch im Halbdunkel – Anna Clementis mit lichter Poesie.

Drei Minuten Selbstreflexion

Dann Licht aus, Schwarz an. Der österreichische Komponist Georg Friedrich Haas hat für ausgesuchte Streichquartette, darunter das hier gespielte Zehnte aus dem Jahr 2016, Kriterien zur Aufführung auferlegt. Und so wurde das Stadthaus, ein Kraftakt für die Haustechniker, komplett abgedichtet – selbst Notleuchten gingen in den 37 Minuten aus.

Jürgen Grözinger gab dem Publikum drei Minuten der Selbstreflektion im absoluten Schwarz. Dann ging’s mitten hinein in die Mikrotonalität des Haas’schen Werks, das auch schon bei Tageslicht besehen eine Herausforderung für jedes Ensemble ist.

Das Streichquartett des European Music Project spielte und verstand sich blind, malte starke Bilder ins Dunkel, geprägt von steilen Wellentälern, sensiblen Verdichtungen. Mal waren es nur ein tonaler Luftzug und zarte Berührungen, dann ganze Wände, die unsichtbar im Raum gebaut wurden. Und da waren noch all die Geister, die von den Besuchern – sich selbst überlassen im nachtschwarzen Spiegel der Musik – gerufen wurden und den Raum übervoll füllten. Was für ein besonderes Innen- und Kollektiverlebnis, welch Musik in der brandenden Stille! Sehr langer und intensiver Beifall.

