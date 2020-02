Am „Schwejk“ haben sich schon mehrere Künstler verhoben. Sein Schöpfer Jaroslav Hašek konnte den Schelmenroman „Der brave Soldat Schwejk“ nicht vollenden, er starb, schwer alkoholkrank, mit 39 an einer Tuberkulose. Bertolt Brecht brachte seine Bearbeitung „Schweyk im Zweiten Weltkrieg“ ebenfalls nicht fertig, die postume Uraufführung wurde allgemein verrissen. Anlässlich des Brechtfestivals 2020 hatte nun das Staatstheater Augsburg die Idee zu einem Schwejk-Hybrid aus Elementen aus Hašek, Brecht und einem aktuellen Text der Prager Autorin Petra Hulová. Ein Unterfangen, das in der Regie von Armin Petras komplett misslingt.

Deutsche wissen wenig über den Stoff

Die Idee: Schauspieler aus dem Augsburger Ensemble und dem der Städtischen Bühnen Prag sollten in „Švejk/Schwejk“ unter Anleitung des früheren Stuttgarter Schauspielchefs herausfinden, was Schwejk heute noch für eine Bedeutung haben könnte. Doch damit fängt das Problem schon an: Für die Tschechen ist Hašeks Roman ein zentrales Kulturgut, für die meisten Deutschen ein alter Film mit Heinz Rühmann.

Der zweisprachige Abend gliedert sich in drei Teile. Der erste sollte sich dem Brecht-Schweyk widmen. Bis auf eine (wirklich liebenswerte) kleine Szene und zwei Songs von Hanns Eisler bekommen die Zuschauer nur dramatisch verlesene Briefe von und an Brecht. Der zweite Teil behandelt in kurzen Filmchen Hašeks Biografie, viel mehr als Wikipedia-Wissen kommt dabei aber nicht an. Die Inszenierung wirkt bis dahin wie eine einzige Fußnote zum echten „Schwejk“.

Vollends entgleist der Abend aber im dritten Teil. Petras macht aus dem eigens für die Produktion entstandenen Text von Petra Hulová eine billige Casting-Show mit chorisch brüllenden Statisten in Radler-Outfits. Angestrengt trashiges Theater, das wirkt wie ein schlechter Witz über das Theater. Marcus Golling

Info Wieder am Freitag und Samstag, weitere Aufführungen bis 29. April.