Ulmer Zelt Skinny Listers Folk-Rock im Ulmer Zelt

Ulm / Christoph Alexander Schmidberger

Um die Zukunft des Folk-Rock muss man sich keine Sorgen machen: 30 Jahre nach den Großtaten der Pogues, die mit ihrem punkig gespielten Irish Folk die traditionellen Weisen populär gemacht hatten, hält eine neue Generation von Bands die Fackel hoch. Eine sind die 2009 in London gegründeten Skinny Lister. Bis dato konnte man sie als Support für Dropkick Murphys, Boy George oder Frank Turner erleben, 2013 spielten sie auf dem Obstwiesenfestival. Nun demonstrierte die Formation, die am vierten Studioalbum werkelt, im ordentlich gefüllten Ulmer Zelt, wie frisch das vermeintlich angestaubte Liedgut klingen kann.

Jedenfalls ließ sich das Sextett die Stimmung nicht vom üblichen Matschwetter zur Zeltsaison vermiesen. Im Gegenteil, diesen letzten Abend in Deutschland wollte man noch mal ausgiebig zum Feiern nutzen, wie die Frontfrau und Sängerin Lorna Thomas dem Publikum versicherte. Gesanglich wurde sie unterstützt von Dan Heptinstall an der akustischen Gitarre, der trotz seiner jungen Jahre röhrte und nölte wie Dubliners-Urgestein Ronnie Drew.

Er gab das männliche Gegengewicht und war überwiegend für alles zuständig, was das Publikum gut mitgrölen konnte. Eben so, wie es sich für guten Folk-Rock gehört. Dazu gehört auch die Begleitung mit Akkordeon und Mandoline (Lornas Bruder Max Thomas) sowie Kontrabass (Scott Milsom), der der Band zu ein wenig Rockabilly-Drive verhalf. Schlagzeug (Thom Mills) und E-Gitarre (Sam Brace) brachten den Rock in den Folk. Davon sogar so viel, dass Skinny Lister mit Titeln wie „Second Amend“ in einer Playlist mit neueren Britpop-Bands wie Arctic Monkeys oder The Libertines nicht weiter auffielen.

Wirbelwind Lorna

Diese nicht zu bremsenden Energiebündel waren immer dann am besten, wenn sie gar nicht erst versuchten, irgendwie modern zu klingen, sondern einfach ihren alten Stiefel folkten, pardon, rockten. Das a cappella vorgetragene Shanty „John Kanaka“ verbreitete Seefahrerromantik, die mit „South Australia“ ein konkretes Ziel fand.

Lorna wirbelte unentwegt über die Bühne, reichte eine große Flasche Rum in die feiernde Menge, gab ansonsten aber gerne auch mal die zuckersüße Elfe. Mit „Thank you for helping us finishing in style“, verabschiedete sich Heptinstall, bevor die ausgelassene Menge die London Lads für zwei Zugabenblöcke auf die Bühne holte.