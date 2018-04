Konzert Selig im Roxy: Krautrock im Sternenmahlstrom

Ulm / Christoph Alexander Schmidberger

Selig hatten sichtlich Spaß in Ulm. Das ordentliche Konzert in der Cafébar des Roxy war mit 300 Besuchern fast ausverkauft, die Stimmung im Publikum bei der um Klassiker angereicherten Vorstellung des neuen Studioalbums „Kashmir Karma“ ausgelassen. Dabei hatte es der vor 25 Jahren gegründeten Band um Sänger Jan Plewka aber vor allem die Stadt selbst angetan.

Am Vortag hatten die Hamburger Jungs einen freien Tag an der Donau genossen, der nach einem Pizzaessen in der Olgabar seinen surrealen Ausklang fand: Während sie dort saßen und der Bassist Lenard Schmidthals am Klavier einen Blues anstimmte, hielt ein Taxi vor der Bar. Der betrunkene Fahrgast murmelte etwas von „Jacke vergessen“ und schnappte sich eine in der Bar.

Als das Taxi wieder weg war, da war Plewkas Jacke weg – samt Geldbörse und Smartphone. Eine Recherche der Ulmer Taxiunternehmen ermittelte die Zielfahrt des „Jackenvertauschers“, den Plewka spät in der Nacht persönlich in einer anderen Bar stellte. Vielleicht findet sich die Anekdote eines Tages auf Platte, gegossen in den scheinbar drogeninduzierten Krautrock, den die Fans goutieren.

Über brodelnde Riffs sang Plewka meist stark verhallte und bedeutungsschwanger in die Länge gezogene Texte über magische Welten – oder wie in „Unsterblich“ über veränderte Bewusstseinszustände. Gitarrist Christian Neanders Spielereien mit Wah-Wah-Pedal und Fuzzbox ließen so manches Solo im Mahlstrom der Sterne versinken. Plewka predigte in Hippiemanier Weltfrieden und handyfreie Konzerte.

Ohnehin wirkte der Bohemien mit dem schwarzen, breitkrempigen Hut geradezu euphorisiert. In der zweiten Hälfte geriet die Musik mit Herzschmerz und Balladeskem in seichteres Fahrwasser – eine Schnulze wie „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ mit O-O-O-Ge­sängen hätte man sich sparen können –, fand aber nach 140 Minuten ein versöhnliches Ende: Das Publikum hatte seine Helden dreimal auf die Bühne zurückgeholt. „Wir sind Selig! Ihr auch!“