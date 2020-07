Es war schlichtweg das größte musikalische Ereignis in Ulm seit Mitte März, seit dem Lockdown in der Corona-Krise, und zwar in jeder Hinsicht: das Schwörkonzert im Münster. Ein Bläserensemble des Philharmonischen Orchesters unter Generalmusikdirektor Timo Handschuh spielte festlich auf, Friede...