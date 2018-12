Angeschaut Schlicht charmante Zeichnungen von Amelie Mack

Ulm / cli

Seit der Eröffnung ihrer Ausstellung musste die Künstlerin schon „nachladen“. Nicht dass sie für „Zwischen Präzision und Freiheit“ nicht genügend Arbeiten gehabt hätte. Aber es sind schon so viele ihrer Single-Line-Drawings verkauft worden. Also sagt die Ulmerin Amelie Mack, die zurzeit an der Fachschule für Design, Schmuck und Gerät in Schwäbisch Gmünd ihren Meister macht, fast entschuldigend: „Ich war nochmal produktiv.“ Und passt in der Galerie Hahnen Eins (Hahnengasse 1) weitere der in einer Linie ohne abzusetzen spontan gezeichneten Motive in Rahmen. Von den Leinwänden, die sie etwa in der Kulturfahrschule und beim Kunstschimmer gezeigt hat, habe sie sich inzwischen „ziemlich verabschiedet“. Seitdem hat sie ihre Leidenschaft für Tusche entdeckt. Das ist gut so, zeigt die Goldschmiedin doch in den ganz schlichten, charmanten, von Picasso ebenso wie von Street Art inspirierten Zeichnungen ihre wahre Stärke: Striche, Punkte, auch mal Flächen, Bewegungen und Stimmungen, in Schwarz und Weiß, mit wenigen farbigen Akzenten in Aquarell. Das kann sie. Und mehr braucht es nicht (bis 28. Februar; Di-Fr 9-18 Uhr, Sa 8-14 Uhr).