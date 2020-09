Drei Männer plaudern am Rand eines Abgrunds, denken zurück an eine gemeinsame, aus der Stadt vertriebene Bekannte – bis diese aus der Tiefen nach oben gehievt wird: die erinnerte Frau, an einem Flügel, traumverloren. Nicht schlecht, dieser Einstieg, ein starkes Bild für die Wiederkehr einer ve...