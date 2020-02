Jahrelang war das Ludwigsburger Jagd- und Lustschloss hinter einem Baugerüst verschwunden, nun erstrahlt es in neuem Glanz. Am 15. März soll das barocke Schloss Favorite in Ludwigsburg umfangreich saniert in seine erste Saison starten, wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Mittwoch ankündigten. In dem vom Land für 3,2 Millionen Euro sanierten und nun unmöblierten Bau wird zunächst eine Ausstellung über die Architektur des Künstlers Friedensreich Hundertwasser zu sehen sein. Diese Schau ist den Angaben zufolge vom 14. März bis 5. Juli terminiert.

Das Möbellose sei der Normalzustand der damaligen Zeit, erklärte Patricia Peschel, die Konservatorin für die Ludwigsburger Schlösser: „Im 18. und 19. Jahrhundert waren die Räume nahezu das ganze Jahr über leer, da für die herzoglichen oder königlichen Aufenthalte das Schloss immer erst bei Bedarf kurz vorher möbliert wurde, je nach Anlass und Gästezahl.“ Allerdings soll dieser „pure Zustand“ nur für dieses Jahr gelten: Mit der Saison 2021 werde sich das Schloss den Besuchern wieder möbliert zeigen.

Schloss Favorite liegt in direkter Nachbarschaft zum Residenzschloss am Beginn des Favoriteparks. „Es ist ganz bestimmt eines unserer großartigsten Residenzensembles, das nun mit der Wiedereröffnung der Favorite erneut als Ganzes zu sehen sein wird“, sagte Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Nach den Plänen des herzoglichen Hofbaumeisters Donato Giuseppe Frisoni wurde das Schloss zwischen 1717 und 1723 erbaut und über eine Allee mit dem Residenzschloss verbunden. Es sollte Blickfang und Aussichtspunkt gleichermaßen sein. Die Sanierung des Jagdschlosses begann im April 2017. Unter anderem wurde an der barocken Fassade gearbeitet, zudem wurde das Dach mit historischen Biberschwanzziegeln aus Beständen des Residenzschlosses neu gedeckt.

