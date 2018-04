Musik Rock Meets Classic in der Ratiopharm-Arena

Neu-Ulm / Christoph A. Schmidberger

„Classic music rocks and rock music becomes classic“: Eric Bazilian, der Frontmann der Hooters, brachte das Konzept der am Mittwochabend in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm gastierenden Revue „Rock Meets Classic“ auf den Punkt. Die Show verbindet im achten Jahr Hits und Klassiker der Rockgeschichte mit bombastischen Orchestersounds.

Für die 2500 Besucher war Bazilians Auftritt ein Höhepunkt. Der gebürtige Philadelphier versetzte einen beim euphorischen Feger „And We Danced“ stimmungsmäßig in amerikanisches Highschool-Leben. Die lobenswert ungewohnt klingenden Arrangements, die er für das mit Mittelalteratmosphäre aufwartende „500 Miles“ und „Johnny B.“ ersonnen hatte, sorgten für zauberhafte Momente – Letzteres mit einem als Präludium dienenden Duett Blockflöte und Violine.

Überhaupt profitierten die leisen Töne am meisten von den Orchesterarrangements, so überzeugten Gitarrist und Sänger Jesse Siebenberg (41) und Saxophonist John Helliwell (73) von Supertramp mit perfekt interpretiertem Art Rock ihrer Stammband. Gitarrist Leo Leoni und Sänger Nic Maeder von Gotthard zeigten sich als veritable Rocker, die allenfalls zu wenig Radiohits außerhalb der Schweiz hatten, um das deutsche Publikum zu Begeisterungsstürmen hinzureißen.

Ganz anders Francis Rossi (68), Stimme und Gitarre von Status Quo, der mit Mitgröl-Hits wie „In The Army Now“ oder dem immer noch unverschämt mitreißenden „Down Down“ das Finale des Abends bestritt. Status Quo funktioniert immer – Punkt!

Über die lange Distanz blieb das Publikum eher zurückhaltend. Eskalation sieht anders aus. Zu routiniert und professionell kommt das Format daher, auch fehlte vielleicht doch noch ein echtes musikalisches Schwergewicht als Stargast. Ein Vorteil für Neuzugang Michael Sadler (63), Frontmann der gerade erst aufgelösten Progressive-Rocker Saga. Sadler, der grafisch kleinste Name auf dem Tourplakat mit der größten Stimme durfte die Show mit „Wind Him Up“ eröffnen, schritt dabei majestätisch die große Treppe herab und stolzierte mit der Noblesse eines französischen Landadligen zwischen Keyboard und Mikrofon hin und her – wenn er nicht gerade an der Seite von Bernhard Wünsch das Orchester mit großen Gesten dirigierte.

Zu Michael Sadlers Erstaunen hatte Matt Sinner für ihn noch das poppige „Only Time Will Tell“ ausgesucht. Der Song von 1987 war nie ein Hit, wurde aber von Saga-Fans auf Konzerten mindestens 20 Jahre lang vergeblich gewünscht. Insofern gab es dann doch noch – zumindest für Eingeweihte – eine Live-Sensation von historischem Format.