Die 80er Jahre waren die hardrockmusikalische Hochzeit in Ulm und dem Illertal: Gravestone, Tyrant, Stranger waren zumindest in Süddeutschland feste Größen, spielten nahezu jedes Wochenende auf Festivals, in Turnhallen landauf landab, in Rock-Clubs, die es längst nicht mehr gibt. Chroming Rose,...