Die schwedische Band Mando Diao kehrt zu ihren rockigen Wurzeln zurück. Und kommt mit dem Album „Bang“ auf Tour wieder nach Deutschland. Mando Diao mögen das deutsche Publikum. Das sei treu, gehe gut ab und zeige Respekt. Ob die schwedische Band nun, bevor sie so richtig bekannt wurde, schon mal in der Ulmer Pufferbar gespielt hat, vermag Carl Johan Fogelklou nicht zu sagen. Aber der Name klinge vertraut. Definitiv waren sie 2004 au...