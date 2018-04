Konzert RIN: Er ist der Rapper von nebenan

Ludwigsburg / Christina Wagenpfeil

An diesen Abend in der Ludwigsburger Arena werden sich die gut 4500 Konzertbesucher noch lange erinnern. Der Rapper Renato Simunovic alias RIN hatte nun wirklich ein Heimspiel: RINs Eltern betreiben ein Restaurant im Ludwigsburger Ortsteil Poppenweiler, im zehn Kilometer entfernten Bietigheim-Bissingen ist er aufgewachsen, hat dort an der Realschule im Aurain seinen Abschluss gemacht. Wer Glück hat, trifft ihn auf der Wiese im Bürgergarten beim Chillen und Rauchen.

Für seine Fans, größtenteils im Alter zwischen 16 und Ende 20, ist er der Rapper von nebenan. Als der Bietigheim-Bissinger auf die Bühne kommt, ist die Stimmung sofort bei hundert Prozent. Die jungen Fans recken ihre Smartphones in die Luft, filmen, singen jedes Wort mit und tanzen. Mit auf der Bühne steht am DJ-Pult RINs Kumpel Minhtendo.

Los geht’s mit der vor zwei Tagen veröffentlichten Single „Nike“, in der er – wie so oft in seinen Texten nicht mit der Nennung von zahlreichen Markennamen geizt. RIN ist stolz auf seinen Erfolg und zelebriert ihn unter anderem, indem er seinen Mercedes auf Instagram zeigt. Erst vor einem halben Jahr kam sein erstes Studioalbum „Eros“ raus, im Dezember wurde RIN dafür mit der 1-Live-Krone für das beste Album ausgezeichnet.

Nach den ersten Liedern („Nightlife“) kündigt RIN eine Überraschung an. Die Zuschauer ahnen, was kommt: Bausa begleitet seinen Kollegen bei diesem Heimspiel. Die beiden treffen sich, wenn es ihre Tourpläne zulassen, auch zum Mau-Mau spielen in einer Weinkneipe in Bietigheim. Der 29-Jährige singt „Belle Etage“ und anschließend mit Reezy und RIN seinen mit Diamant-Status ausgezeichneten Hit „Was du Liebe nennst“.

Nach kurzen Umbauarbeiten fliegt RIN auf einer Wolke über der Bühne, von dort aus schickt er die Titel „Doverstreet“, „Gamma“ und „Bianco“ in die Menge. Spätestens jetzt ist RIN so bewegt von den Reaktionen seiner Fans, dass er ihnen zuruft: „Ich will euch alle in Bietigheim sehen, solange ich leb’.“ Zum Abschied bedankt er sich ganz höflich: „Es war der beste Abend meines Lebens.“