Am Bodensee hat Philipp Stölzl die Oper "Rigoletto" von Giuseppe Verdi inszeniert. Bei der Premiere bei den Bregenzer Festspielen am Mittwochabend gab es großen Jubel für ein artistisches Musiktheater. Donner und Blitze, die entfesselte Naturgewalt! Nein, nur in der Oper. Denn das war ein wunderbarer Sommerabend in Bregenz, ein farbenreicher Sonnenuntergang am Bodensee: Die Premiere von Giuseppe Verdis "Rigoletto" ist am Mittwochabend trocken, aber spektakulär über die Seebühne gegangen. Eine u...