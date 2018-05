Comics Reinhard Kleist und der Max-und-Moritz-Preis

Nick Cave & The Bad Seeds – wie hier in seinem Artbook – zeichnet Reinhard Kleist inzwischen aus dem Eff-eff. © Foto: Reinhard Kleist/Carlsen

Berlin/Erlangen / Claudia Reicherter

Reinhard Kleist kommt in „Nick Cave – Mercy on Me“ der Musik-Ikone denkbar nah. Dafür könnte es den nächsten Preis geben.

Reinhard Kleist gehört zu den international erfolgreichsten deutschen Comic-Autoren und -Zeichnern. Für „Johnny Cash – I see a Darkness“ war er in den USA für den wichtigsten Comicpreis weltweit, den Eisner Award, nominiert. Für die Comicbiografie des jüdischen Sportlers und Shoah-Überlebenden Herzko Haft, „Der Boxer“, wurde er mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Er hat einen Comic über Fidel Castro gezeichnet. Und seine Erzählung über die somalische Olympialäuferin Samia Omar, die während ihrer Flucht im Mittelmeer ertrank, „Der Traum von Olympia“, wurde als einer der wichtigsten Comics der letzten Jahre gefeiert.

Für seine Graphic Novel über den australischen Musiker Nick Cave ist er jetzt für den Max-und-Moritz-Preis nominiert. Den erhielt der 1970 in Hürth bei Köln geborene Künstler in der Kategorie „beste deutschsprachige Eigenproduktion“ schon 1996 für „Lovecraft“ und 2008 für „Cash“. Vor einem seiner Live-Zeichnen-Events trafen wir den Wahl-Berliner zum Gespräch.

Wie kamen Sie auf die Idee, eine Graphic Novel über Nick Cave zu schreiben?

Reinhard Kleist: Ganz am Anfang hab ich Skript-Entwürfe geschrieben, wo ich mir überlegt habe, wie kann man die Geschichte erzählen mit welcher Rahmenhandlung? Dazu gab es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel hab ich eine Version geschrieben, wo ich ihn auf eine Odyssee durch Amerika schicken wollte und auf dieser Fahrt sollte er mal so sein Leben, aus verschiedenen Stationen rekapitulieren.

Wann war das? Wie lange vorher beginnen Sie ein Projekt gedanklich?

Die ganze Idee dazu kam mir schon vor mehr als vier Jahren. Ich hatte mir damals keine näheren Gedanken darüber gemacht, sondern das einfach mal so in den Raum gestellt. Dann sagte meine Agentin, sie kenne da jemanden, der kennt jemanden, und so kam ich in Kontakt mit der Plattenfirma, Mute Records Deutschland in Berlin, und die fanden die Idee total super und haben ihm das dann vorgeschlagen. Die Chefin Anja Haffmanns fand die Idee total großartig und ist mittlerweile eine gute Freundin von mir geworden. Sie hatte dann etwas vorbereitet, das sie der Assistentin von Nick Cave sandte und die sagte daraufhin: „Könnt ihr vergessen, so was kriegt der jede Woche auf’n Tisch, aber ich werde es ihm mal vorschlagen.“ Zwei Wochen später hatte ich ’ne Mail von dem Herrn persönlich.

Weil er Ihre Arbeit kannte?

Genau, weil er meinen „Johnny Cash“ kannte. So haben wir uns dann langsam rangetastet, mal getroffen, drüber geredet, aber ich musste erstmal noch ein anderes Buch fertigmachen, „Der Traum von Olympia“. Danach hab ich dann mit der Arbeit von vorne angefangen. Dieser Denkprozess, wie ich an die Geschichte rangehe, der hat dann wirklich lang gedauert. Ich merkte, mit dem, wie ich bisher gearbeitet hab, komm ich gar nicht zu Rande. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an den Mann ranzukommen und das geht viel mehr von dem Werk aus, weniger von dem Menschen. Das kam ihm aber eigentlich auch zupass.

Entstanden ist dabei ein Mix aus Realität und Fiktion?

„A terrifying conflation of Cave-Songs, biographical half-truths and complete fabulation“ - also ich habe mir nicht vorgenommen, einfach so seine Biografie runterzuerzählen, sondern auch auf seine Songs einzugehen und ein bisschen rumzufabulieren. Das wurde mir von jemandem prompt zum Vorwurf gemacht. Manche Fans hätten sich wohl mehr biografische Details gewünscht, mehr Insiderwissen. Aber das wollte ich ja gerade nicht. Ich wollte eben nicht nur über die Person berichten, sondern auch über das Verhältnis zwischen ihm und seiner Kunst.

Sind Sie schon seit langem Fan von Nick Cave?

Lustigerweise nicht wirklich. Also, ich war mal Fan eine Zeitlang, so Ende der 90er, um das Jahr 2000 rum, war mit meinem damaligen Freund auf einem Nick-Cave-Konzert gewesen und war davon total geflasht. Irgendwann hab ich den aber dann aus den Augen verloren, weil ich dachte, jetzt ist er konventionell geworden. Mit einem Album, das ich nach wie vor nicht so toll finde, „Nocturama“ (von 2003).

Von seinen ganz frühen Auftritten, die Sie im ersten Kapitel thematisieren, kennen Sie ihn also auch nicht?

Nein, nein. Damals haben Freunde von mir schon Nick Cave gehört, da war der mir aber immer zu gefährlich. Das kam bei mir wirklich erst später. Nachdem ich ihn aus den Augenverloren hatte, tauchte er irgendwann wieder auf und da hab ich gemerkt, was faszinierend ist, dass er immer Geschichten erzählt in seinen Songs und natürlich in den Romanen und Filmdrehbüchern. Dass er Musik immer als Erzählen von Geschichten begreift.

Und dazu ist er so eigen, dass er zu einen der wirklichen lebenden Ikonen zählt…

Ja, und dazu dieses unglaubliche Gesicht, wo man wirklich was draus machen kann. Es ist ein totaler Spaß gewesen, den immer in Rollen aus seinen Songs reinzusetzen. In den Illustrationen, die’s im Artbook gibt, aber auch in den illustrierten Songs in „Mercy on me“ selber.

Wie lange brauchen Sie dazu, bis Sie solch ein Gesicht draufhaben, es in allen Perspektiven zeichnen können?

Das war am Anfang, in der Zeit, als ich noch geschrieben hab, ein ganz langes Herantasten. Ich habe da viele Bilder und Skizzen gemacht, die jetzt teilweise auch in dem dazugehörigen Artbook veröffentlicht wurden. Dabei entwickelt man ein Gefühl, wie er so ausschaut. Und natürlich habe ich bei Zeichnen immer Fotos von ihm neben mir liegen. Manchmal habe ich auch bewusst ikonografische Bilder zitiert. Aber mittlerweile kann ich ihn, so wie er jetzt aussieht, aus dem Kopf zeichnen: hohe Stirn, Stupsnase, zurückweichendes Kinn, sehr buschige Augenbrauen… manche Perspektiven oder Szenen jedoch sind schwierig, etwa wie er aussieht, wenn er so brüllt, was macht dann die Nase?

Nach „Lovecraft“ und „Cash“ ist es das erste Mal, dass Sie eine Biografie von jemandem gezeichnet haben, der noch lebt. Ist das bloße Herausforderung oder schon Wahnsinn? War das ein Projekt, an dem Sie auch gewachsen sind künstlerisch?

(lacht auf) Ja, durchaus. Das war echt holprig zwischendurch. Es kam noch eine persönliche Krise dazu und gab Situationen, wo ich echt gedacht habe, ich krieg‘ das jetzt irgendwie nicht zusammen. Ich hatte diesen Anspruch dabei mit vier Erzählern und der thematischen Einteilung, aber es war zum Beispiel schwierig, mit den zeitlichen Überlappungen umzugehen. Das hat lange, lange gebraucht, um da eine Klarheit zu finden. Mein Redakteur hat mir dabei sehr geholfen. Und letztlich Nick auch, der das ja unterstützt hat, dass ich an die Sache anders rangehe als da nur seine Lebensgeschichte runterzuerzählen.

Wann haben Sie ihn im Laufe der Arbeit an „Mercy on Me“ zum ersten Mal getroffen?

Ganz am Anfang mal auf einem Open-Air-Festival in der Nähe von Berlin. Dann in London. dazwischen haben wir auch mal telefoniert, was total lustig war, und sonst lief viel über E-Mail.

Und wie ist er so in der Zusammenarbeit?

Also zu mir war der immer extrem charmant. Das ist schon ganz schön beeindruckend, wie nett und humorvoll er sein kann. Vor allem, da ich auch gehört habe, dass er auch anders kann. Etwa gegenüber Journalisten, die er nicht mag, oder die doofe Fragen stellen, kann er echt giftig werden. Aber zu mir war er immer total nett,weil er gemerkt hat, dass ich das auch sehr ernst nehme. Dass ich keine 08/15-Biografie machen wollte, sondern eine wirkliche Auseinandersetzung mit seinem Schaffen. Das hat er sehr honoriert. Meine ersten Gehversuche am Anfang waren ihm jedoch zu banal. Wahrscheinlich weil er mich nicht kränken wollte, sagte er dazu, „naja, ist okay“. Aber ich merkte schon, er fand’s einfach doof. dann hat er mitgekriegt, dass ich daraufhin einen anderen Weg einschlug und lustigerweise schrieb er mir irgendwann, „ah ja“, jetzt sehe er, in welche Richtung ich denke. Das war just zu der Zeit, wo ich selber gar nicht mehr wusste wo oben und unten ist (lacht).

Angeblich hat ihm die Idee gefallen, dass Sie ihn am Ende sterben lassen?

Das war bei meinem anderen Entwurf, wo ich ihn durch verschiedene Zeitalter schicken wollte, beispielsweise auch durch die Goldenen 20er Jahre. Das hab ich ihm am Telefon geschildert und dann kam vom andern Ende der Leitung ein zögerliches „yes - but why would you do that?“ darauf fiel mir nicht wirklich was ein. Da meinte er, das einzige, was ihm an der Idee gefallen hätte, wäre, dass er dann zum Schluss stirbt. Nach kurzem Überlegen hat er mir noch gesagt, wie er sich seinen Tod vorstellen würde: mit einem Ruderboot auf die See hinaus… und nicht mehr zurückkommen (lacht).

An Ihrem neuen Konzept, mit Kapiteln, die sein Leben in nicht-chronologischer Reihenfolge mit seinen Arbeiten verquicken, mussten Sie Szenen später wieder streichen. Wie schwer war das?

Ein paar Sachen waren dabei, wo der Redakteur und ich zum Schluss gemerkt haben, das haut uns jetzt die Dramaturgie kaputt. Zum Beispiel der Tod seines Vaters. Diese Episode ist ganz zum Schluss wieder rausgeflogen, weil wir merkten, das passt da nicht, führt in eine falsche Richtung, auch wenn das ein wichtiger Teil seiner Biografie ist. Das ist ja das System, das ich auch bei meinen anderen Büchern mehr oder weniger konsequent verfolgt habe, dass ich nicht nur versuche, Fakten aneinanderzureihen, nur zu erzählen, was vermeintlich passiert sein könnte, sondern jede Geschichte unter ein bestimmtes Thema zu stellen. Bei „Cash“ war’s das Thema Freiheit und Gefangensein: in Johnny Cashs Fall in seinem eigenen Gefängnis und der Drogensucht, beim Erzähler, einem realen Häftling, im ganz konkreten Sinn. Bei „Fidel Castro“ war’s der Umgang mit Idealen. Bei „Cave“ gab ich jedem Kapitel ein solches Oberthema. Beim ersten Grenzen überschreiten, weitergehen, auch Sachen hinter sich lassen, Brücke abbrechen. Beim zweiten Kapitel ging’s um diese Liebesgeschichte und das Thema der Unsterblichkeit, indem man ein Lied schreibt über jemanden. Im dritten dann die Berlin-Zeit, das Entstehen von Welten, das Kreieren von Charakteren, die lebendig werden und das Verhältnis zwischen dem lebendig gewordenen Werk und dem Künstler selber…

Der damals ja in einer Krise steckte…

Ja, durch die Drogen halt. Der hat sich da ja streckenweise selbst in eine ganz andere Welt katapultiert. In dem Fall, mit dem Kreieren von Welten, halt auch so eine Gottgleichheit als Künstler. Im vierten Kapitel ging es um die Verantwortung, die man übernimmt, weil man ja dabei Figuren auch umbringt, und im fünften, dem „Higgs Boson Blues“, da kommt ja dann alles zusammen, da tauchen viele Figuren wieder auf, und da ging’s dann schließlich darum, was macht ein Kunstwerk aus? Was ist da die Magie dahinter? Das Entsehen von Welten und eigentlich lebendigen Wesen.

Ihr bisheriges Werk umfasst vorrangig Biografien. Das weist vom Autor eher weg, wobei gerade die Kunstform der Graphic Novel oftmals für sehr, sehr persönliche autobiografische Geschichten genutzt wird. Wie viel Kleist steckt dennoch in „Cave“? Zumal Sie in der „Danksagung“ unter anderem Ihren Freunden danken „für das Begleiten auf der dunklen Straße“.

Der letzte Satz hat mit meiner persönlichen Krise damals zu tun. Das war unabhängig von der Auseinandersetzung mit Nick Cave.

Und gegen Ende des fünften Kapitels, wenn Sie Robert Johnston sagen lassen, „Das ist er, der richtige Ton, wenn du ihn gefunden hast, kannst du alles sein…“ - höre ich da zu Unrecht die Stimme Reinhard Kleists raus?

Keineswegs. Das ist ein Satz von mir. Denn gerade an der Stelle geht es ja um etwas, das ich selbst auch die ganze Zeit mache. Ich erschaffe ja auch Welten und es ist schon immer das größte Kompliment für mich gewesen, wenn jemand gesagt hat, ich hab das gelesen und die Charaktere waren für mich plastisch. Eine Leserin erzählte mir mal, sie habe von einer meiner Figuren geträumt. Das finde ich total irre im Sinne von magisch. Und das bringt mich mit Cave zusammen, der darüber sogar mal einen Vortrag gehalten hat, was für eine Stellung er als Künstler hat, wenn er diese Welten erschafft. Ich finde, das zeichnet ja sein Werk aus, dass er es immer wieder schafft, atmosphärisch dichte Welten entstehen zu lassen. Von mir persönlich ist da jeweils nicht wenig drin. Zum Beispiel gibt es in dem Fidel-Castro-Comic diesen schwulen Revolutionär als Teil der Geschichte, den habe ich reingenommen, einfach weil ich einen schwulen Charakter dabei haben wollte, da ich selbst ja auch schwul bin.

Was ist Ihr nächstes Projekt?

Ich darf noch nicht allzu viel darüber sagen, aber es ist auch wieder eine Biografie, und es geht wieder um einen Boxer. Als ich damals den Comic über Hertzko Haft gemacht habe, hab ich bei der Recherche diese Geschichte gefunden. Schon damals dachte ich, die muss erzählt werden, aber da war ja erstmal noch was anderes dran. Händeringend versuche ich, auch mal was anderes zu machen, aber ich komme nicht dazu, denn ständig laufen mir Geschichten über den Weg, wo ich denke, Wahnsinn, das muss ich erzählen. Und mein eigenes Leben ist jetzt nicht so spannend, dass ich da was drüber machen wollen würde.

Sie reisen viel durch die Welt, auch mit dem Goetheinstitut. Wie ist es, als Botschafter der deutschen Kultur unterwegs zu sein?

(lacht) So empfinde ich das gar nicht. Meist mache ich Reisen mit dem Goetheinstitut ja zu Buchvorstellungen und im Zuge von Workshops mit Studenten, da spreche ich nicht über die deutsche Kultur, sondern über meine Arbeit. Das finde ich total spannend, da es mir ermöglicht, in die Denkweise von Leuten aus anderen Kulturen reinzukommen, wo ich als Tourist nicht so den Einblick hätte. Das ist sehr intensiv und da wird man manchmal vor den Kopf gestoßen, eben weil die anders denken als man selber, aber man kommt trotzdem zusammen, einfach weil man halt Comics machen möchte.

Dazu machen Sie Live-Drawing-Konzerte. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?

Das ist in letzter Zeit für mich das Spannendste. Ebenfalls zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Goetheinstitut trete ich da mit Bands auf, wo ich mir vorher Gedanken über die Songs mache. In Frankreich wird das schon lange gemacht, ein Festivaldirektor dort hatte mal die Idee, zu meiner Buchpräsentation ein Johnny-Cash-Konzert zu veranstalten. Das hab ich dann auch auf Bali gemacht mit einer balinesischen Johnny-Cash-Coverband gemacht, mal mit einer ukrainischen Speed-Folk-Band, und zur Präsentation von „Cave“ vergangenen Herbst im Berliner SO36 mit den Lolita Terrorist Sounds.

Zeichnen Sie bei der Vorstellung Ihres nächsten Buches dann live bei einem Boxkampf?

Warum nicht? Hab ich auch schon gemacht. Zur Vorbereitung meines Hertzko-Haft-Comics hab ich mir in Berlin immer wieder Boxkämpfe angeschaut, mich ins Publikum gesetzt und gezeichnet. Die Boxszenen sollten möglichst realistisch dargestellt sein. Und es macht total Spaß, Boxkämpfe zu zeichnen.

Die Recherche zu „Der Traum von Olympia“ stemmten Sie jedoch privat.

Ja. Hätte mich da das Goetheinstitut oder auch eine Organisation, eine NGO, unterstützt, wäre ich dazu nach Mogadischu gereist, denn Reisen ist toll, aber als Privatprojekt musste das eben über Internet-Recherche laufen. Dabei hatte ich Leute, die geholfen haben. Das finde ich schon wichtig, dass man zu solch einem Thema einen persönlichen Zugang hat statt nur über Internet-Recherche oder Bücher zu versuchen, an das Thema ranzukommen. Beim Castro-Comic etwa merkt man das als Leser schon, dass ich dagewesen bin. Bei den Zeichnungen. Und auch bei dem persönlichen Zugang, den ich da gefunden hab zu der Geschichte. Das war bei dem Olympia-Buch ein bisschen schwierig. Da war ich im Grunde genommen distanzierter, aber vielleicht hat das dem Buch auch wieder gutgetan. Gerade weil es eine sehr emotionale Geschichte ist.