Buchmesse Rechte Verlage im Abseits

Die Preisträgerin tastet sich in „Hain“ mit feiner Sprache an abseitige Orte heran

Buch Ein Mann – M. – ist gestorben, und seine Frau macht sich kurz nach der Beerdigung auf nach Italien. Es ist eine Reise über Land zu abseitigen Orten; Florenz oder Rom tauchen nur in der Ferne auf. Die Ich-Erzählerin beschreibt stattdessen – langsam und tastend – das Leben in der Kleinstadt Olevano und später in einer Lagunenlandschaft im Delta des Po. Ihr Italien hat kaum etwas gemein mit dem Sehnsuchtsziel vieler Deutscher; so viel Nebel, Schnee und Regen war selten in einem Buch über dieses Land; die vorherrschenden Farben sind – passend zur Trauer – Grau und Blau. Genau und mit allen Sinnen erkundet sie äußeres Terrain, beschreibt ausführlich die Landschaft sowie Flora und Fauna und die Menschen, die hier leben. Die sind aber auch eher Teil der Gegend, die sie aus der Distanz beobachtet. Geländeroman nennt sie das durchaus selbstbewusst; ihr Sujet sind nicht-schöne und nicht-nützliche Plätze; das, was es nie auf Postkarten schafft. Dabei ist Olevano berühmt dafür, dass mehrere Generationen von Malern sich von diesem Ort magisch angezogen fühlten. Kinsky guckt eindeutig woanders hin. Parallel ist sie die ganze Zeit auf einer dritten Reise: nach Innen und in die Vergangenheit. Sie trauert um M. und gleichzeitig um ihren Vater, der schon länger tot ist. Mit ihm hatte ihre Familie in den 70er-Jahren zahlreiche Fahrten durch Italien unternommen. Handlung gibt es kaum, die Stärke ist die genaue und doch sehr poetische Sprache. Der Tod ist die große heimliche Hauptfigur, Friedhöfe spielen eine wichtige Rolle; ab und zu spürt die Ich-Erzählerin unbekannten Toten nach und rätselt über deren Schicksal. Die alte Trauer um den Vater und die neue um den Gefährten mischen sich zu einem Totengesang über Abschied, Vergänglichkeit, aber auch Weiterleben. Ein Buch für geduldige Leser mit Freude an feiner Sprache; wer Spannung und schnelle Dialoge braucht, sollte verzichten. Antje Scherer