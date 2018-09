Baden-Baden Rea Garvey erhält Preis „Pioneer of Pop“

Baden-Baden / DPA

Beim New Pop Festival von SWR3 (13. bis 15. September) wird der irische Musiker Rea Garvey als „SWR3 Pioneer of Pop“ ausgezeichnet. Der Preis geht an Künstler, die die Popmusik besonders geprägt haben. Garvey will ihn bei der Aufzeichnung der Sendung „SWR3 New Pop Festival - Das Special“ am 13. September im Festspielhaus Baden-Baden entgegennehmen, teilte der SWR am Mittwoch mit. Moderator der Show ist Guido Cantz. Außerdem dabei: Revolverheld, The BossHoss, Amy Macdonald, Eagle-Eye Cherry und Álvaro Soler.

Der Ire Rea Garvey habe als Frontmann der badischen Band Reamonn deutsche Rock-Geschichte geschrieben, würdigte SWR3 Musikchef Gregor Friedel den Preisträger. Heute gehöre er zu den profiliertesten Musikern der Bundesrepublik.

