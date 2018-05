Künzelsau Ransmayr erhält Würth-Preis für Europäische Literatur

Künzelsau / DPA

Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr (64, „Die letzte Welt“) erhält heute in Künzelsau den mit 25 000 Euro dotierten Würth-Preis für Europäische Literatur. Der Autor habe die Wanderung zur favorisierten Form seines Schreibens gemacht, begründete die Stiftung des Unternehmers Reinhold Würth als Preisgeber ihre Wahl. Die Laudatio hält Regisseur Claus Peymann. Zum Festakt werden Ministerin Theresia Bauer (Grüne) und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) erwartet.

Die Auszeichnung, die seit 1998 alle zwei Jahre verliehen wird, würdigt literarische Bemühungen um die kulturelle Vielfalt Europas. 2016 war Peter Handke („Publikumsbeschimpfung“) geehrt worden.

Am Tag nach der Verleihung liest Ransmayr am Dienstag (29. Mai) in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall (19.30 Uhr) aus seinem Buch „Cox oder der Lauf der Zeit“. Der Schriftsteller lebt nach Verlagsangaben nach Jahren in Irland wieder in Wien.

