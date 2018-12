Pop Pur euphorisieren in der Schleyerhalle 15 500 Fans

Stuttgart / Udo Eberl

Das nennt man wohl Wahnsinnsstimmung. 15 500 Fans bejubelten die Band Pur und vor allem deren Sänger Hartmut Engler deutlich mehr als zweieinhalb Stunden lang. Die Stuttgarter Schleyerhalle wurde bei diesem Mittelbühnen-Konzert mehrfach zum Smartphone-Lichtermeer, der Genesungsbeifall für den schwer erkrankten Pur-Keyboarder Ingo Reidl zu einem Orkan der Hoffnung. Der gewaltige und mit einem Fingerzeig des Bietigheimer Vorsängers entfachte „Funkelperlenaugen“-Kanon klang tatsächlich wie stundenlang geprobt, selbst der gute, alte „Lemon Tree“ erblühte in der Arena. Und es gab im Konzert auch einen besonderen „Sing meinen Song“-Part und viel Neues vom Album „Zwischen den Welten“.

Hartmut Engler machte kein Hehl daraus, wie irreal es sei, am Nachmittag noch auf dem heimischen Sofa herumzulümmeln und am Abend von so vielen Fans sozusagen umarmt zu werden. Zumal gerade in der Schleyerhalle das Fehlen des Keyboarders Ingo Reidl, der im Sommer seine Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht hatte, für die Puristen besonders spürbar wurde. Man hoffe, dass er bei der Open-Air-Tour im Sommer des kommenden Jahres wieder mit dabei sei, der „Freund und Bruder“.

Emotional wurde es häufig an diesem Abend. Etwa als Engler mit „Wenn sie diesen Tango hört“ als das „Lieblingslied meiner Mama“ ankündigte und am Ende mit feuchten Augen sagte, noch vor drei Jahren sei sie in der Schleyerhalle dabei gewesen und habe empfohlen: „Buben, habt Spaß und genießt das Leben.“ Auf seine Mutter solle man ja hören, sagte der Frontmann und versprach „ein paar weitere schöne Jahre“ mit Pur. Auch klare politische Statements in sattem Rock gab’s von ihm zu hören. Die Populisten würden sich durch die Presse und das Netz lügen, aber „wir wollen keine Brücken einreißen, sondern neue aufbauen“.

Es gab auch Überraschungsgäste: Engler sang zusammen mit dem ob der Begeisterung in der Halle euphorisierten Max Giesinger – „Mir geht ganz schön die Pumpe“ – dessen Hits „Legenden“ und „80 Millionen“. Zum Trio stieß noch „Fools Garden“-Boss Peter Freudenthaler hinzu, und bei dessen Welthit „Lemon Tree“ brachen alle Dämme. Da konnte zunächst nur das ebenfalls im Trio intonierte „Abenteuerland“ noch einen draufsetzen. Auch „Freund Rüdi“ wurde live auf der Bühne gefeiert und der neu erfundene Pur-Klassiker „Funkelperlenaugen“ im Dream-Pop-Format und „Lena“ sowieso. Noch zwei Zugabenblöcke mit drei Songs gab’s, und jetzt bewegten sich die Musiker auf der runden Mittelbühne endlich. Zuvor war die perfekt visualisierte Show eher ein statisches Erlebnis gewesen. Der Stimmung in der Halle tat dies allerdings keinen Abbruch.

Info Im Süden kann man Pur auf ihrer „Open Air Tour 2019“ unter anderem in Ulm im Wiblinger Klosterhof (04.07.), der Mechatronic Arena Aspach (13.07.) und auf dem Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg am Neckar (18.08.) erleben.