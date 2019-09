Mit der Oper „Fidelio“ von Ludwig van Beethoven startet das Theater Ulm an diesem Donnerstag, 20 Uhr, im Großen Haus nicht nur in die neue Spielzeit, sondern feiert auch mit einer aufwändigen Produktion das Jubiläum „50 Jahre Theaterneubau an der Olgastraße“. Als Regisseur kehrt Dietrich Hilsdorf, der in den 80er Jahren viel beachteter Oberspielleiter des Schauspiels war und danach eine internationale Karriere im Musiktheater machte, an das Haus zurück. Bühnenbild und Kostüme stammen von Dieter Richter und Bettina Munzer. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Timo Handschuh.

Das Werk: „Fidelio“ ist Beethovens einzige Oper – und sie kostete den Klassiker gewaltige Mühe, mehrmals arbeitete er das Werk um. Noch unter dem Titel „Leonore“ wurde die Oper 1805 uraufgeführt, erst in der letzten Fassung von 1814 heißt sie „Fidelio“. Ein Grund für die disparate Aufführungsgeschichte ist das Libretto mit seinen hölzernen Dialogen. Hilsdorf hat sie in seiner „Ulmer Fassung“ eliminiert. Die Aufführung beginnt nun mit der Konzert­ouvertüre „Leonore III“. Hilsdorf möchte das Lustspielhafte der Geschichte betonen. Er nennt seine Version „Szenen aus dem bürgerlichen Heldenleben oder: Der ganz alltägliche Wahnsinn des Biedermeier“.

Handlung: „Wer Du auch seist, ich will Dich retten.“ Beethovens Oper ist eine Hymne auf die Freiheit und auf die Treue. Als Mann verkleidet, unter dem Decknamen Fidelio, will die junge Frau Leonore ihren Ehemann Florestan, einen politischen Häftling, aus dem Staatsgefängnis befreien. Es ist Eile geboten, denn Don Pizarro plant Florestans Ermordung.

Das Ensemble: In der Premiere singen Martin Gäbler (Don Fer­nando), Dae-Hee Shin (Don Pizarro), Markus Francke (Florestan), Erica Eloff (Leonore), Guido Jentjens (Rocco), Maryna Zubko (Marzelline), Luke Sinclair (Jaquino), Takal Aoyagi (1. Gefangener) und Michael Burrow-Geier (2. Gefangener).

Aufführungsdauer: weniger als zwei Stunden, ohne Pause.

Nachtkritik: Etwa eine Stunde nach der Premiere steht eine erste Kritik online auf swp.de