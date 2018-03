Pop Piratenzauber mit Santiano in Neu-Ulm

Neu-Ulm / Von Christoph A. Schmidberger

Die Herren von Santiano zelebrieren vor 3600 Zuhöreren in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena Shanty-Rock: Piratenzauber.

Unheilvolles Dröhnen und gespenstisch wallender Nebel auf urigen Kulissen im Steampunk-Am­biente. Nein, das ist nicht der Warteraum des Hamburg Dungeon, eines mit Schauspielern belebten Gruselkabinetts in der Speicherstadt, so wurden vielmehr die 3600 Besucher in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm auf das Gastspiel von Santiano eingestimmt.

Die selbsternannten Seewölfe sind derzeit mit ihrem aktuellen Album „Im Auge des Sturms“ auf großer Arena-Tour, nachdem sie letztes Jahr mit Unplugged-Konzerten in ruhigeren Fahrwassern getrieben waren. Wobei „ruhig“ bei Santiano nicht mit „Flaute“ gleichzusetzen ist, denn seit der 2011 erfolgten Gründung des Bandprojekts schwimmt es ganz oben auf der Erfolgswelle: Alle vier Studioalben erreichten die Nummer eins der deutschen Albumcharts, die Konzerte sind oft ausverkauft, die TV-Auftritte sind Legion.

Unterstützt wird die Kernband von Marco Moeller (Schlagzeug), Arne Wiegand (Keyboard/Akkordeon) sowie Dirk Schlag, der lange Jahre für Truck Stop die heißen E-Gitarren-Soli aus dem Ärmel geschüttelt hatte. Das ist also mehr als genug Arbeitskraft, um die gut geölte Maschine mit Volldampf in den Zielhafen zu bringen – in das Herz der jungen wie alten Fans. Obgleich die nicht disparater sein könnten – der distinguierte ältere Herr saß neben der jungen Dame im schwarzen Gothic-Look und immer wieder dazwischen euphorisch hüpfende Kinder in Fan-Shirts – einte doch alle die Lust auf diese selbst so facettenreiche Band.

Santiano spielen eine live noch viel härtere Mixtur aus englischsprachigem oder eingedeutschtem Irish Folk, Eigenkompositionen im Shanty-Stil oder Pop-Songs, die mit neuem Text an das omnipräsente Lieblingsthema angepasst wurden: Seefahrt, Piraten, Fernweh. Oft wird der Band das Prädikat Schlager zugeschrieben, das auf die höchst eingängigen Mitgröl-Lieder aber irgendwie nicht so recht passen will.

Dass die Jungs im Publikum bestens ankommen, ist leicht verständlich, wenn man sieht, mit wie viel Spielfreude sie auf der Bühne agierten. Die Frontmänner Björn Both (52) und Timm Hinrichsen (52) sind sowieso echte Originale. Letzterer genoss mit seinen plattdeutschen Ansagen zudem noch Exotenbonus.

Die übrigen Leichtmatrosen wussten auch die große Bühne mit dem ankerförmigen Vorbau geschickt in die Show einzubinden, die fast zweieinhalb Stunden lang einen Treffer nach dem anderen anbrachte. Glücklicherweise bekam der Tontechniker den Sound nach dem klanglich enttäuschenden Einstiegssong „Könnt Ihr mich hören“, der Klaus Doldingers Melodie zu „Das Boot“ verwurstet, immer mehr in den Griff, so dass der gute Ton höchstens in den Klatschorgien und Gesängen der Zuschauer unterging.

Sicher ist das teilweise kitschig, aber Santiano sind halt die Störtebeker-Festspiele unter den Theaterhäusern und da erwartet man keine große Oper, sondern eben ein mitreißendes Spektakel voller Pyrotechnik und Kulissenzauber.