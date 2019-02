Todestag Phantombild von Leonardo da Vinci

Next

Von Georg Leisten

Flugzeug, Auto, Roboter. Es gibt kaum eine Errungenschaft des modernen Lebens, deren Idee nicht in irgendeiner Form auf ihn zurückgeht. Gewiss fallen einem zu Leonardo da Vinci zuallererst das ikonische „Mona Lisa“-Gemälde aus dem Louvre, das Mailänder „Abendmahl“, die zart verrätselten Madonnenbilder ein. Als vor einigen Jahren der ominöse „Salvator Mundi“ auftauchte, genügten schon einige Indizien für Leonardos Urheberschaft, um den Glaskugel-Christus zum teuersten jemals verkauften Bild werden zu lassen.

Als größten Künstler aller Zeiten betrachten wir Leonardo jedoch gerade deswegen, weil er mehr war als Künstler. Ingenieurwesen und Architektur gehörten ebenso zum weiten Radius seines Schaffens wie Anatomie und Mathematik. Ob Goethe, Einstein oder Stephen Hawking – wer für den Begriff des Genies in Frage kommen will, muss sich am Maßstab des toskanischen Universaldenkers und Tüftlers messen lassen, der vor 500 Jahren starb.

Aber was genau hat er der Welt eigentlich hinterlassen? Sein malerisches Werk beschränkt sich auf 15 bis bis 20 Bilder. Seine Flugapparate hoben wohl nie ab oder landeten nach wenigen Höhenmetern wieder unsanft am Boden. Doch seine zukunftsweisende Leistung bestand gar nicht in den Produkten. Er hat die Neugier rehabilitiert, jene „curiositas“, die im christlichen Glauben des Mittelalters noch als Laster galt. „Der Mann, der alles wissen wollte“ lautet der Untertitel der umfangreichen Biografie, die der Züricher Historiker Bernd Roeck zum Jubiläum vorgelegt hat.

Als Schlüssel zu Leonardos Universum erscheinen darin die Skizzen und Aufzeichnungen. In Florenz, der Weltstadt am Arno, legt der Sohn eines Notars und einer Bauernmagd den Grundstein für ein Denken, in dem sich Wissenschaft und Kunst beständig überlappen.Obschon uneheliches Kind, wird dem Jungen das nicht selbstverständliche Glück zuteil, dass der Vater ihn anerkennt, sein Talent fördert und ihn als Lehrling bei Andrea del Verrocchio unterbringt. Der Maler und Bildhauer führt im 15. Jahrhundert eine der angesehensten Künstlerwerkstätten von Florenz. Dort erlernt der junge Leonardo, wie alle Maler-Azubis der Renaissance, indem er Werke seines Meisters zeichnend kopiert. Dieses Erkunden der Welt mit Feder oder Stift ist das intellektuelle Leitmotiv, das sich durch alle Arbeitsbereiche Leonardos zieht.

Wenn der „Schüler der Erfahrung“ Leichen öffnet, dann zum einem, um die anatomischen Erkenntnisse für eine möglichst lebendige Darstellung des Menschen in der Malerei zu nutzen. Zum anderen aber auch, um das Geheimnis des Lebens selbst zu ergründen. Nach der Sektion eines Hundertjährigen folgert Leonardo, dass alte Menschen stürben, weil ihre Adern „verdickten und dem Körper nicht mehr genug Nahrung zuführen könnten.“ Er hat die Arteriosklerose entdeckt.

Erst schauen, dann fragen. Mit seinem methodischen Naturstudium weist Leonardo der Wissenschaft den Weg in die Neuzeit. Die Entwürfe für Flugmaschinen zeigen keine tollkühnen Seifenkisten, nein, sie basieren auf der präzisen Beobachtung von Vögeln und Fledermäusen, deren Körperbau er untersucht, abzeichnet und auf die Technik überträgt. Heute heißt das Bionik.

An der Staffelei beweist der Künstler ähnlich innovativen Forschergeist und experimentiert beständig mit neuen Farbrezepturen und Pinseltechniken. So sind die weich verschwimmenden Umrisse, die den Figuren auf seinen Gemälden eine magische Aura verleihen, letztlich das Ergebnis eines rationalen Vorgehens.

Roeck mag dem normalen Leser in mancher Hinsicht zu sehr ins Detail gehen – eine Sache streicht er bravourös heraus: Leonardo war der modernste Mensch seiner Zeit, nicht zuletzt durch seine ganz persönliche Lebensführung. Als hochmobiler Jobnomade pendelte er zwischen Florenz, Mailand, Rom und dem französischen Königshof. Er lebte, soweit es die Konventionen zuließen, seine Homosexualität aus und wurde einer der ersten, der sich aus Überzeugung vegetarisch ernährte. Bevorzugt von Hülsenfrüchten, Hirse und Buchweizen.

Der Band stellt keine komplette Neubewertung dar, bietet aber eine kluge Auswahl aus unterschiedlichen Forschungspositionen. Dabei gelingt der Versuch, dem Menschen Leonardo in den Kopf zu steigen. Wie viele Kreative neigte er zum Chaos, wie seine Schriften bestätigen. Der Vollendung eines Werks stand nicht selten der dem Genie eigene Perfektionismus im Weg.

Eingebettet ist die Lebensschilderung in ein überzeugendes Epochenpanorama der Renaissance. Die nämlich war nicht nur von Humanismus und Kunstbegeisterung, sondern zugleich von brutalen Kriegen beherrscht. Zwei Gesichter hatte am Ende auch Leonardo selbst, indem er tagsüber zierliche Madonnen malte und nachts Tötungswerkzeug ersann. Selbst Zukunftsdenker vermögen sich nur schwer von den Widersprüchen ihrer eigenen Zeit zu lösen.