Buch Peter Schwendeles Mord im Lautertal

Munderkingen / Helmut Pusch

Unterwilzingen? Den Ort gibt es tatsächlich. Er ist ein Stadtteil von Ehingen und liegt höchst idyllisch im Großen Lautertal und ist Schauplatz eines Mordes – zumindest in Peter Schwendeles Krimi-Debüt „Verkaufte Erleuchtung“. Auf einem heruntergekommenen Bauernhof haben sich in Unterwilzingen Sannyasins eingemietet, die von den Einheimischen ohnehin misstrauisch beäugt werden. Und dann wird auch noch die Leiche einer jungen Frau gefunden, die zwar in der Kommune der Bhagwan-Jünger gewohnt hat, aber nicht deren Philosophie teilte.

Unterwilzingen gehört zum Zuständigkeitsbereich des Ulmer Polizeipräsidiums. Und so nimmt die junge Polizeikommissarin Zita Gehring die Ermittlungen auf.

Sie ist die Neue in der Mordkommission, muss sich in ihrer Dienststelle erst mal einleben, hat einen Freund, der ihr auf die Nerven geht, einen Chef, der kurz vor dem Ruhestand sein Team nicht mehr führt, und einen ehrgeizigen Kollegen, der Zita als „Quotenliesl“ bezeichnet, gerne Nachfolger des Chefs wäre und voller Vorurteile über Sannyasins steckt. Deren Philosophie und Geschichte nimmt in Schwendeles Krimi-Debüt breiten Raum ein.

Indien und die Region

Dabei war der Autor nie ein Anhänger Bhagwans. Er ist gebürtiger Munderkinger, wuchs dort auch auf, sein Abitur machte Schwendele auf der Ulmer Friedrich-List-Schule. Nach dem Zivildienst in Ravensburg bereiste er sechs Monate lang Indien, besuchte auch Poona, wo Bhagwan residierte. „Ich war da aber nur drei Tage lang. Poona beeindruckte mich nicht, sehr wohl aber das restliche Indien“, erzählt er 53-Jährige, der nach seinem Asientrip in Freiburg studierte, beim Markgräfler Tagblatt volontierte und dort als Redakteur in der Schopfheimer Redaktion arbeitet.

„Als ich mir überlegt habe, wo mein Krimi spielen sollte, kamen eigentlich nur zwei Regionen in Frage, in denen ich mich auskenne: die Gegend um Schopfheim, wo ich heute lebe, oder eben meine alte Heimat rund um Munderkingen und Ulm, wo ich zur Schule gegangen bin. Ich habe mich für Munderkingen und Ulm entschieden – eigentlich aus dem Bauch heraus.“ Und Unterwilzingen? „Ich habe mich da schon umgesehen und einiges mitgenommen. Der Bauernhof der Sannyasins ist aber reine Erfindung.“

„Verkaufte Erleuchtung“ ist nicht der erste Roman Schwendeles. Doch die Verlage zeigten wenig Interesse an seinen ersten beiden Manuskripten, die von einem Indienreisenden und einem Lokaljournalisten handelten. Den Krimi akzeptierte der Tübinger Silberburg Verlag auf Anhieb.

„Ein reiner Krimiplot war mir aber zu wenig“, sagt Schwendele. „Ich wollte auch noch eine zweite interessante Ebene.“ Und so recherchierte der Journalist mit dem Faible für Indien über die Geschichte der Sannyasins, ihre Zeit in Poona, den Umzug in die USA, wo die Gemeinschaft in Oregon massive Probleme mit der Justiz bekam. Und einer der Sannyasins, ein Mann namens Namito, erklärt den skeptischen Ermittlern höchst sachkundig die Praktiken und Riten seiner Gemeinschaft.

Bei der Ulmer Polizei hat sich Schwendele dagegen nicht kundig gemacht. „Als Neuling, der noch keinen Roman vorweisen kann, hat man noch kein so gutes Standing“, vermutet der Autor. Aber nachdem sein Debüt jetzt erschienen sei, könne er sich vorstellen, mal mit den Beamten im Neuen Bau in Kontakt zu treten. Lohnen würde sich das allemal, denn Zita Gehring wird weiter ermitteln.

An der Fortsetzung bastelt Schwendele noch: „Die wird sich wohl um Kapitalismuskritik und Globalisierung drehen“, sagt der Autor. Das Ulmer Ermittlerteam will er aber beibehalten. „Das Personal ist interessant genug und allemal ausbaufähig“, sagt der Schopfheimer. Und hat damit recht. Denn dieser Ulm-Krimi gehört zu den besseren.